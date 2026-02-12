El SEPE confirma el cambio: podrás seguir cobrando parte del paro si encuentras trabajo

Encontrar empleo mientras se cobra el paro siempre ha generado la misma duda: ¿voy a perder la prestación en cuanto firme un contrato? Hasta ahora, la respuesta habitual era que sí, lo que desincentivaba aceptar determinados trabajos. Sin embargo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha consolidado un sistema que permite compatibilizar empleo y prestación, suavizando la transición al mercado laboral.

El organismo confirma que, bajo determinadas condiciones, las personas que estén cobrando una prestación o subsidio podrán seguir percibiendo una parte de esa ayuda cuando empiecen a trabajar por cuenta ajena. No se trata de cobrar el paro íntegro junto al salario, sino de un complemento económico temporal diseñado para evitar una caída brusca de ingresos.

Cómo funciona el complemento del SEPE al empezar a trabajar

La clave está en el llamado Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), un mecanismo que permite mantener parte de la prestación mientras se inicia una nueva relación laboral. Según explica el SEPE, este sistema se activa cuando el trabajador comunica su alta y cumple los requisitos establecidos.

En la práctica, el complemento supone que el beneficiario no pierde automáticamente toda su ayuda al empezar a trabajar. En su lugar, recibe una cuantía adaptada a su situación, durante un periodo limitado y siempre dentro de los márgenes legales. Eso sí, cada día que se cobra el complemento consume días de prestación pendiente, por lo que no implica una ampliación del derecho.

El modelo también se aplica a determinados subsidios por desempleo, con reglas específicas según el tipo de ayuda y la jornada laboral.

Qué debes tener en cuenta si encuentras empleo

El SEPE insiste en que es obligatorio comunicar el inicio de la actividad laboral, ya que de ello depende la correcta aplicación del complemento. No hacerlo puede generar cobros indebidos o sanciones.

Este cambio busca facilitar que aceptar un empleo (aunque sea temporal o parcial) no suponga un perjuicio económico inmediato. En términos prácticos, significa que trabajar ya no implica perder automáticamente todo el paro, sino que existe una vía legal para compatibilizar ingresos mientras se consolida la reincorporación al mercado laboral.

Para conocer la cuantía exacta y la duración, el organismo recomienda revisar cada caso de forma individual.