El fondo Redevco ultima la compra del parque comercial Meixueiro de Vigo a HIH

El fondo de origen holandés Redevco, una compañía inmobiliaria internacional e independiente que gestiona y desarrolla una cartera de alrededor de 700 inmuebles comerciales en Europa, busca una mayor presencia en España. Tras la compra del parque comercial Abadía, en Toledo, ultima la adquisición del parque comercial Meixueiro, en Vigo, por una cifra cercana a los 40 millones de euros. Según pudo saber este periódico por fuentes cercanas a la operación, las negociaciones están "muy avanzadas" y se espera que en los próximos días se oficialice la operación, que está siendo asesorada por JLL.

Esta compra sería el tercer cambio de titularidad de esta área comercial, que fue la primera mediana de estas características en abrir en la ciudad. Y es que año y medio después de su apertura en julio de 2009, la filial española de la británica Henderson Global Investors, en representación del fondo de inversión alemán HIH Invest Real Estate, adquirió la propiedad y fue la encargada de realizar la negociación con Oralco, los entonces dueños del área comercial viguesa. Esa operación se cerró por 34,5 millones, 5,5 menos de la que venta que se está negociando ahora a Revedco. Fuentes de Redevco y JLL consultadas descartaron hacer comentarios.

Desde su nacimiento, despertó un enorme interés tanto por parte de la ciudadanía como de grandes firmas que acabaron instalándose allí. Ubicado a solo siete kilómetros de Vigo, con salida directa desde la autovía A-55 y con buena conexión con la autopista AP-9, los fines de semana, sobre todo, se llena de gente de distintos municipios que acuden a realizar sus compras. El espacio comercial del Meixoeiro cuenta actualmente con diez tiendas: Decathlon, MediaMarkt, Maisons du Monde, Espaço Casa, Gifi, Kiabi, Kiwoko, Lidl, McDonald’s y Merkal. Algunos llevan desde 2009 y otras fueron incorporándose con el paso de los años. El último gran movimiento fue la apertura de MediaMarkt en 2021 después de que el gigante alemán absorbiese Worten, la firma que estaba previamente en el Meixueiro. Próximamente, se sumará también una plataforma logística de Vegalsa-Eroski.

Noticias relacionadas

Redevco impulsa sus inversiones

Con esta compra, Redevco pasará a gestionar una superficie comercial de unos 19.000 metros cuadrados divididos en dos plantas y en la que, además de los propios establecimientos, cuenta con distintas zonas de aparcamiento para los clientes y los trabajadores con un total de 850 plazas. Redevco encadenaría así su quinta adquisición en el mercado español en cuestión de semanas. Además de Abadía en Toledo, está en negociaciones muy avanzadas para comprar el parque comercial Cemar, el segundo activo de estas características más grandes de toda la provincia de Almería, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, y Parque Ferrol, en la ciudad del norte de Galicia, tal y como avanzó Cinco Días. En octubre, la firma puso en marcha un vehículo centrado en parques comerciales, Redevco European Retail Parks, que arrancó con compromisos de inversión por valor de 500 millones de euros procedentes de CBRE Investment Management. La estrategia del fondo pasa por duplicar ese volumen hasta los 1.000 millones de euros para hacerse con activos en Bélgica, Alemania, España y Reino Unido.