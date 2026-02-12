El Port de Barcelona restringe los tráficos marítimos y cierra las terminales de contenedores por la alerta de fuertes vientos

Las instalaciones del Port de Barcelona están semidesiertas este jueves. La alerta por fuertes vientos ha detenido también la actividad en las oficinas del World Trade Center, sede administrativa de la administración. Fuentes portuarias han explicado que el tráfico marítimo está restringido, es decir, que se evalúa la conveniencia o no de la entrada de los barcos en función del tipo de embarcación, para calibrar si es segura o no la operación.

La infraestructura vecina del aeropuerto de El Prat ha sufrido más, con 101 vuelos cancelados a lo largo de la mañana. Desde el puerto, se podían ver los aviones sobrevolando la costa barcelonesa, a la espera de que la torre de control les autorizara para el aterrizaje. Como durante varias horas solo se ha podido operar con una de las pistas del aeródromo, las regulaciones han acumulado aparatos y provocado retrasos.

Sin necesidad de cierre

Desde el puerto se ha insistido en que no se han visto obligados a cerrarlo, y que además en las próximas horas no está prevista la entrada de ningún barco. Además, las ráfagas de viento han aminorado en la capital catalana a medida que pasaban las horas.

Terminal de contenedores de APM en el Port de Barcelona. / Port de Barcelona

Según las mismas fuentes, las tres terminales de contenedores han parado la operativa y la actividad se retomará cuando las condiciones sean seguras. El Port de Barcelona dispone actualmente de dos terminales especializadas en tráfico de contenedores: APM Terminals Barcelona y Hutchison Ports BEST (Barcelona Europe South Terminal), ambas preparadas para operar grandes buques portacontenedores, y la terminal Bergé, que también manipula contenedores, aunque su actividad principal se centra en otro tipo de cargas.

En cuanto a los ferris, otra de las actividades importantes de la infraestructura barcelonesa, partieron el miércoles por la noche.