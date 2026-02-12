La juguetera Famosa pide más tiempo al juzgado para negociar con sus acreedores

La juguetera Famosa ha solicitado al juzgado una prórroga del preconcurso de acreedores para seguir negociando la reestructuración de su deuda. Un proceso que inició el pasado mes de octubre ante el temor a una falta de liquidez por la situación económica que atraviesa su matriz, la italiana Giochi Preziosi, también inmersa en un proceso de renegociación de su deuda.

Aunque la legislación establece un plazo inicial de tres meses para lograr un acuerdo antes de declarar definitivamente el concurso, es habitual que este tiempo se prolongue si existen conversaciones en marcha. Es lo que ha hecho Famosa ante el juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid -aunque las instalaciones principales de la juguetera están en Alicante, su domicilio social es madrileño-, según ha adelantado El Economista y ha podido confirmar este diario de fuentes oficiales de la firma.

Famosa decidió acogerse al proceso conocido como preconcurso ante la posibilidad de sufrir una falta de liquidez, para evitar que los problemas fueran a mayores. Una situación derivada de la estacionalidad con la que trabaja esta industria y del hecho de que Giochi Preziosi, que compró la firma española en el año 2019, se encuentre también en pleno proceso de reestructuración de su balance.

En este sentido, según publicó la prensa económica italiana, el conglomerado que dirige Enrico Preziosi llegó a plantear la venta de su filial española, pero se descartó al considerar que era uno de los activos clave para lograr la viabilidad futura del grupo.

Cierres de tiendas en Italia

Dentro de este proceso, la firma acaba de cerrar varias tiendas que operaba en Italia de la marca británica Hamleys, considerada la juguetera más antigua del mundo. Una decisión que se enmarcaría en el intento del conglomerado de centrarse en la distribución en centros multimarca y recortar su red de tiendas monomarca, más costosas de mantener.

Los Bellies, una de las líneas de muñecas de Famosa. / FAMOSA

Desde Famosa no han querido ofrecer más detalles del punto en que se encuentran las negociaciones en España. En cualquier caso, cuando se solicitó esta medida ya señalaron que la consideraban "puntual" y "excepcional", y que en ningún momento se pone en duda "la continuidad de su negocio, así como sobre el futuro de sus marcas, referentes desde hace más de 65 años en la industria juguetera española e internacional".

Igualmente, recalcaban la importancia que se concedía a la filial española dentro del grupo, que fue adquirida en su día o en 2019, "siguiendo un objetivo estratégico preciso para expandir el negocio en Europa (España y Portugal) y Centroamérica (México) y reforzar aún más la cartera propia con activos clave como Nenuco, Feber, Pinypon y Nancy".

En cualquier caso, lo cierto es que la situación de Famosa y su matriz son significativas de la crisis estructural en la que se encuentra sumido el sector del juguete, enfrentado a un aumento de costes considerable en los últimos años y a una reducción de su base de potenciales clientes en toda Europa, ante la caída de la natalidad y la reducción de la edad a la que los niños dejan de jugar con juguetes y se pasan a las pantallas.

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Famosa cerró el ejercicio de 2023 con una cifra de ventas de 171,9 millones de euros, lo que supuso un ligero descenso del 0,7 % sobre el año anterior. Aún así, consiguió dejar atrás los números rojos que había presentado en los años precedentes y anotó un pequeño beneficio de 311.341 euros.

Precisamente, en estas cuentas se reflejaba que la compañía había logrado cerrar un acuerdo con su pool bancario -del que formaban parte por entonces Santander, BBVA, CaixaBank, Credit Agricole y Banco Pichincha - para extender sus líneas de circulante hasta fin de año.