Gullón refuerza su imperio galletero y factura 750 millones al cierre de 2025, un 7,6% más

El apetito global por las galletas mantiene el tirón. La compañía familiar, Galletas Gullón, ha logrado cerrar el ejercicio de 2025 con una facturación de 750 millones de euros, una mejora del 7,6% con respecto al año pasado, según ha comunicado la galletera palentina este jueves. La expansión global de Gullón ha sobresalido como uno de los principales impulsores de su crecimiento: elevó a 2.300 los trabajadores en su plantilla. Además, el grupo deja el listón alto, prevé alcanzar los 3.000 puestos dentro de sus fábricas para 2030.

Gullón también ha consolidado su presencia internacional en los últimos años, una estrategia que ha dejado huella en el balance: disparó el negocio internacional a un paso de doble dígito, un 45%, gracias al aumento de exportaciones a mercados clave. El negocio de las galletas ha llegado a 125 países del mundo: desde Reino Unido, Países Bajos, Canadá o incluso Arabia Saudí. En 2022, Gullón adquirió el negocio de Siro para reforzar su presencia internacional. Los mercados más rentables este año han sido Oriente Próximo, Asia Pacífico y el norte de África, debido en gran medida por el éxito de la marca blanca,

"[Los últimos resultados] suponen un espaldarazo para nuestra estrategia, demostrando que Galletas Gullón es capaz de no dejar de innovar y exportar sus productos sin perder sus valores y su compromiso local, además de crear puestos de trabajo y respetar el planeta y su entorno", ha celebrado Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado y director general de Galletas Gullón.

La compañía con sede en Aguiilar de Campoo (Palencia) lleva años encadenando resultados con un crecimiento fuerte del negocio. En 2024, la facturación creció un 9,5% hasta los 690 millones debido por el fuerte impulso de sus exportaciones, que crecieron a un paso similar: un 44%.

Entre las marcas más emblemáticas del grupo destacan sus galletas María, ChocoBom y Cremas, bajo el paraguas de la marca Gullón, aunque también cuenta con Gullón Zero (la marca sin azúcares), Gullón BIO y Gullón Sin Gluten, orientados hacia clientes celiacos. El grupo también ha mantenido su compromiso con reducir su huella de carbono al reducir un 17% su huella en los últimos tres ejercicios.

Lourdes Gullón, presidenta de Galletas Gullón, ha expuesto que "la historia de Galletas Gullón no se puede entender sin una apuesta continua por la innovación, un compromiso que nos ha permitido dar respuesta desde hace décadas a los diferentes gustos y necesidades de los consumidores".