Las aplicaciones de comida a domicilio suspenden su servicio en Barcelona por el temporal

Las principales aplicaciones de comida a domicilio han suspendido sus servicios durante la jornada de este jueves y hasta nuevo aviso en la ciudad de Barcelona y otras ciudades afectadas por el fuerte temporal. Glovo y Uber han decidido dejar de operar temporalmente ante las adversas condiciones meteorológicas y en aras de prevenir accidentes entre sus repartidores.

"Debido al mal tiempo y para garantizar la seguridad de todas las personas que utilizan la aplicación, el servicio se suspende temporalmente", es el mensaje que cualquier usuario de Glovo puede leer si abre en Barcelona la 'app' de la empresa para solicitar un producto a domicilio.

Glovo suspende temporalmente el servicio / Glovo

Fuentes de Uber también explican a este medio que han optado por el criterio de prudencia ante la alerta roja decretada por Meteocat y Protecció Civil. La administración catalana ha reclamado evitar desplazamientos innecesarios ante las fuertes rachas de viento y extremar las precauciones en los trabajos al aire libre.

Los repartidores de estas aplicaciones son empleados especialmente vulnerables a los fuertes vientos, pues la gran mayoría de desplazamientos los llevan a cabo o en bicicleta o en motocicleta. Servicios municipales de arrendamiento de vehículos de este tipo, como el Bicing, han suspendido el servicio.

Es protocolo habitual que estas aplicaciones opten por suspender el servicio ante fenómenos meteorológicos adversos. La normativa laboral obliga a las empresas prestadoras del servicio a dejar de operar si no pueden garantizar la protección de los repartidores que tienen contratados.

Hasta ahora la mayoría de empresas del 'delivery', especialmente Glovo y Uber, han estado operando de manera polémica con 'riders' autónomos y no siempre se han detenido los repartos ante episodios de menor riesgo o cuando, en años anteriores, el Ministerio de Trabajo no había aprobado normativa específica ante meteorología u otras consecuencias de la crisis climática.

Este jueves, desde Trabajo han emitido un recordatorio que todas las empresas tienen la obligación de, ante alerta naranja o roja, "adoptar medidas y dar instrucciones para interrumpir actividad hasta que remita el peligro".