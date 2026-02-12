VIVIENDA
Foment crea una comisión de Vivienda y Urbanismo con una cuarentena de empresas y profesionales
La patronal catalana apuesta por aumentar la oferta de vivienda, defendiendo la propiedad privada y luchando contra la excesiva regulación del sector
Jaime Mejías
Foment del Treball ha creado una comisión de Vivienda y Urbanismo, que nace con la voluntad "de convertirse en un espacio de reflexión, análisis y propuesta, que permita aportar una visión empresarial rigurosa, solvente y constructiva en un ámbito estratégico para el futuro de Catalunya". La comisión estará conformada por una cuarentena de entidades, empresas y profesionales del sector y liderada por el presidente de la Associació de Promotors de Catalunya y APCEspaña, Xavier Vilajoana, explica la patronal en un comunicado.
Durante la sesión constitutiva celebrada este jueves, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha reiterado la defensa de la propiedad privada y la construcción de vivienda, textualmente, así como la intención de la patronal de "luchar contra la excesiva regulación en el sector". Prueba de ello sería la reserva del 30% de las promociones para vivienda protegida a la que obliga el Ayuntamiento de Barcelona y que Foment quiere revertir.
Vilajoana, por su parte, ha reiterado la necesidad de aumentar la oferta de vivienda para poder mejorar el acceso a un hogar en Catalunya, y ha afirmado que "el discurso que algunos defienden de no aumentar la oferta porque no baja los precios deja de lado el impacto que tiene sobre los precios el déficit de vivienda acumulado anualmente".
"O construimos más vivienda de toda tipología o arrastraremos el problema año a año, sin aportar soluciones que beneficien a la ciudadanía", ha añadido el presidente de la comisión.
La directora de Asuntos Europeos, Ana Ollé, ha asumido la secretaría técnica de la Comisión y ha puesto en valor la labor de Foment en las últimas visitas a Bruselas, donde se ha trasladado a los representantes europeos las propuestas e inquietudes de los asociados en materia de vivienda. “El futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible es una oportunidad clave para alinear regulación y financiación con las necesidades reales del territorio”, ha señalado Ollé.
La patronal ha descrito este nuevo órgano como "un fórum de debate, posicionamiento e incidencia institucional", para analizar la evolución del mercado de la vivienda, contribuir a la generación de oferta y elaborar propuestas constructivas.
