Estas son algunas mejoras en la vivienda que puedes deducirte en la declaración de la renta

Actualmente, las autoridades fiscales permiten a los ciudadanos deducirse un porcentaje del IRPF siempre que mejoren la eficiencia energética de su vivienda. En este caso, cualquier persona que realice obras en su casa podría beneficiarse de esta medida.

La normativa considera diferentes tipos de reforma que podemos llevar a cabo: cambiar ventanas, sustituir la caldera, instalar aislamiento o mejorar los sistemas de climatización. De esta forma, si cumples con los requisitos legales, Hacienda podría devolverte una parte del dinero invertido.

El porcentaje deducido varía según el tipo de obra

La condición principal que imponen las autoridades fiscales es que la reforma reduzca el consumo de energía de la vivienda. Aquí también se incluye la instalación de sistemas para reducir el consumo general, ya sean paneles solares, generadores domésticos o la implementación de domótica.

Ahora bien, el porcentaje de deducción aplicable está sujeto a diferentes variaciones. Esta cifra depende del tipo de mejora y el impacto energético que se ha conseguido:

Reducción de la demanda de calefacción y refrigeración : Al llevar a cabo mejoras de este tipo, disminuyendo en un 7% la demanda, el contribuyente podrá deducir el 20% del dinero gastado

: Al llevar a cabo mejoras de este tipo, disminuyendo en un 7% la demanda, el contribuyente Mejora en el consumo de energía primaria no renovable : Si se consigue reducir un 30% este consumo específico de energía, el usuario se puede desgravar el 40% de los gastos

: Si se consigue reducir un 30% este consumo específico de energía, el usuario Rehabilitación energética: Después de realizar reformas energéticas profundas en edificios, podemos deducir un 60% del dinero invertido

Debemos tener en cuenta que en la mayoría de casos, es decir, en reformas habituales como el cambio de ventanas o la sustitución de la caldera, las devoluciones oscilarían entre el 20 y 40% del gasto que hemos realizado.

Un ahorro de cientos de euros en nuestra factura

Otros requisitos necesarios para la deducción del IRPF serían presentar la factura de la obra (IVA incluido), así como el certificado energético que demuestre la mejora en eficiencia. Solo de esta forma se podría aplicar la deducción fiscal en la declaración de la renta.

Hacienda señala la importancia de informarse sobre las novedades de esta medida, que da la posibilidad a miles de personas de ahorrar hasta 1.000 euros, o incluso más. En muchos casos, el desconocimiento y los malentendidos al interpretar la deducción pueden jugar en nuestra contra.

Por ello, cuando se llevan a cabo mejoras de la eficiencia energética en una vivienda, lo más recomendable es revisar nuestra declaración del IRPF y añadir la deducción correspondiente. Estas rebajas fiscales ofrecerían una alternativa eficaz para reducir el consumo energético en los hogares españoles.