El aeropuerto de El Prat vuelve a funcionar con dos pistas: 79 vuelos cancelados por la alerta por fuertes vientos en Barcelona y resto de Catalunya

La fuerte ventolera de este jueves en Catalunya está impactando en la movilidad aérea. El aeropuerto de Barcelona-El Prat ha confirmado la cancelación de 79 vuelos, entre salidas y llegadas, y además se han producido nueve desvíos a otros aeródromos, según ha informado Aena. Seis vuelos que tenían previsto aterrizar en Barcelona lo han hecho en Madrid, dos en Girona y otro en Valencia. En la infraestructura barcelonesa, la velocidad media del viento es de 61 kilómetros por hora, con rachas máximas que llegan a los 92,5 kilómetros por hora.

Hasta las 11 horas se había conseguido operar 107 vuelos aunque solo han podido hacerlo por una de las pistas de El Prat. Pocos minutos después de las once una aeronave ha aterrizado en la pista principal y el aeropuerto ha retomado su operativa habitual con las dos pistas. Según las mismas fuentes, el viento obligaba a revisar constantemente la zona "para garantizar que no haya objetos arrastrados" por esas rachas. Esta vigilancia es la que provocaba que solo se pudiera operar por una pista. No obstante, recalcan, las regulaciones, es decir, las limitaciones existentes por la meteorología, tampoco permitían usar las dos. El número total de operaciones previstas para este jueves es de 877.

Consulta a las compañías

"Meteorología adversa por fuertes vientos en el aeropuerto, si tienes previsto volar hacia/desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, consulta con tu compañía aérea el estado de tu vuelo", advierte el aeródromo en su página web. Además, añade que el aeropuerto ha adoptado las medidas de prevención correspondientes para asegurar todos los elementos situados en el área de maniobras y evitar que puedan desplazarse. La previsión es que se mantengan estas condiciones adversas hasta las 19:00 horas de este jueves.

Ambiente en el aeropuerto de El Prat. / Zowy Voeten

El acceso al aeródromo barcelonés también está resultando complicado. El servicio de información de la estación de Sants está redirigiendo a los pasajeros con destino al aeropuerto al servicio de metro por "una caída de árboles en El Prat". Por el momento, ninguna aerolínea ha realizado cancelaciones preventivas a causa del episodio de viento previsto para el viernes, pero Aena advierte de que pueden producirse demoras e insta a los pasajeros a contactar con sus aerolíneas.

Vueling activa la "flexibilidad"

Desde la compañía Vueling, que opera el 40% de la actividad de El Prat, han informado que han activado la "flexibilidad" y los "cambios gratuitos" de los trayectos para los pasajeros que tengan previsto salir o llegar a Barcelona hasta este jueves a las 20 horas.

Fuentes de la aerolínea han asegurado que están en contacto tanto con las autoridades como con el aeropuerto "para minimizar el impacto" en sus clientes, a los que recomiendan que revisen su vuelo antes de desplazarse hasta el aeródromo.