Afectaciones
Seat suspende turnos en la fábrica de Martorell por los fuertes vientos
La automovilística Ebro también decide que sus operarios se queden en casa debido a los riesgos derivados de la meteorología
DIRECTO | Última hora: El vendaval irá a más hasta el mediodía y deja ya cinco heridos
La automovilística Seat ha suspendido parte de su actividad este jueves debido al fuerte temporal que azota Catalunya. La dirección ha pactado con los sindicatos desconvocar el turno de mañana en la fábrica de Martorell y el resto de centros por precaución y así no exponer a los trabajadores de planta a tener que desplazarse con los intensos vientes que están marcando la jornada y que se prevé serán más acentuados a primera hora, según confirman fuentes de la empresa.
La representación legal de los trabajadores y la dirección ya desconvocaron por precaución el turno de noche del miércoles y a lo largo de la mañana de este jueves mantendrán una reunión para decidir si mantienen o no el turno de tarde. En principio el turno de tarde sigue en pie.
Seat ya tuvo que desconvocar varios turnos hace unos días por la meteorología. La borrasca Leonardo, que ha repercutido con especial virulencia en el sur de España y las costas de Marruecos, le ha provocado a la automovilística problemas de suministros y le dejó sin actividad durante algunos turnos.
Ebro también suspende
Mismo guion ha seguido la otra automovilística catalana, Ebro. En Zona Franca las líneas de montaje se pararon en el turno de noche del miércoles y no se han reanudado en la mañana del jueves. La medida busca que ya aquellos que entraran de madrugada no tuvieran que salir con los fuertes vientos de la mañana.
El personal de oficinas, como ingenieros o diseñadores, se han quedado en casa teletrabajando, siguiendo las recomendaciones de la Generalitat de Catalunya, que ha reclamado minimizar desplazamientos inecesarios.
El fuerte temporal que está viviendo Catalunya este jueves está lastrando la actividad económica. La patronal Pimec ha instado a sus empresas asociadas a que faciliten el teletrabajo ante el temporal. La entidad ha recomendado también que se flexibilicen los horarios de entrada y salida de los centros de trabajo para aquellos empleados que no puedan ejercer a distancia.
En este sentido, desde Pimec han reclamado reforzar los mecanismos de prevención y pide revisar los accesos y áreas exteriores de las instalaciones para confirmar que son seguras y están protegidas contra el viento.
