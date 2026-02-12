El aeropuerto de Barcelona-El Prat alcanza los 3,8 millones de pasajeros en enero, un 3% más que en el ejercicio anterior

A pesar de que el día no se prestaba a celebrar éxitos, con las cancelaciones y desvíos provocados por el vendaval en Barcelona, Aena ha hecho públicos este jueves los datos de tráfico en el aeropuerto de enero que, una vez más, han supuesto otro récord. La infraestructura acogió el mes pasado un total de 3.806.895 pasajeros, lo que comporta un aumento del 3% en relación con el mismo periodo de 2025 y una nueva plusmarca mensual.

De esa cifra total de viajeros registrada en enero, 3.795.605 correspondieron a pasajeros comerciales, un 3% más. De ellos, 2.823.856 viajaron en vuelos internacionales, un 4,8% más que durante el mismo mes de 2025. Por otra parte, 971.749 pasajeros lo hicieron en vuelos nacionales, lo que representa un 1,9% menos que en enero del año pasado.

0,2% menos de operaciones

Durante el mes pasado, el aeródromo barcelonés ha gestionado 24.537 operaciones, lo que representa un 0,2% menos en comparación con enero del año pasado. Asimismo, ha transportado 15.611 toneladas de carga, un 16,5% más respecto al ejercicio anterior, alcanzando un récord mensual en este ámbito.

Un avión de Vueling. / Archivo / Europa Press

Más allá de lo ocurrido este jueves, mucho más extremo, la meteorología adversa ha afectado notablemente a la operativa de los aeropuertos de Reus y Sabadell, ya que durante la temporada de invierno los vuelos son prácticamente en su totalidad de aviación general o escuelas de pilotos, han desvelado desde Aena en un comunicado.

Girona y Reus, a la baja

El aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado en enero 35.462 pasajeros, un 8,2% menos que durante el mismo mes del año pasado. En cuanto a despegues y aterrizajes, se efectuaron 1.292 operaciones, un 3,9% menos comparado con enero de 2025.

La infraestructura aeroportuaria de Reus ha gestionado 1.062 movimientos de aeronaves, un 16,8% menos respecto al mismo mes de 2025. En cuanto a los pasajeros, el aeropuerto ha registrado en enero 589 usuarios, un 57,3% menos, mientras que el de Sabadell ha sumado este último mes 4.209 operaciones, un 15,4% menos que en enero de 2025. Durante el mes de enero han pasado por el aeropuerto 263 pasajeros, un 14,3% menos.

Aviones en el aeropuerto de Barcelona El Prat vistos desde la terminal 1. / Ferran Nadeu / EPC

3,3% más en toda la red de Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena, compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil, han cerrado el primer mes de 2026 con 25.830.159 pasajeros, un 3,3% más que en el mismo mes de 2025. Además, gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7% menos que en 2025, y transportaron 115.876 toneladas, un 7,1% más que en el mismo mes del año pasado.