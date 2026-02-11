Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelos a 24 euros desde Barcelona: Vueling lanza una súper oferta a partir de esta fecha y a estos destinos

La aerolínea promociona viajes como regalo de San Valentín

De Nador a Logroño pasando por Fez: las nuevas rutas de Vueling con Barcelona como gran centro de conexiones internacionales

Barcelona tendrá más vuelos a esta ciudad asiática: pasará de tres a cinco

Un avión de Vueling.

Un avión de Vueling. / Archivo / Europa Press

Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

Por qué confiar en El Periódico

La compañía aérea de bajo coste Vueling, con sede en Barcelona, ofrece una promoción especial bajo el lema 'Si te hace volar, es ahí'. La campaña pretende celebrar el día de San Valentín y presenta vuelos que parten del aeropuerto de El Prat, Barcelona.

La oferta incluye los destinos románticos clásicos a partir de 24 euros por trayecto, en las rutas operadas entre el 1 de marzo y 21 de junio, y su compra está disponible hasta el domingo 15 de febrero.

Los destinos que destacan son Estambul (Turquía), Liubliana (Eslovenia), Oporto (Portugal), Marrakech (Marruecos) o Burdeos (Francia).

Proyecto empresarial

Los vuelos también se pueden adquirir a partir de 4.000 'avios', la moneda virtual del programa de fidelización IAG Loyalty. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la promoción solo es válida para vuelos directos, no para conexiones, y solo para compras a través de la propia web oficial.

La campaña coincide con el plan 'Rumbo 2035' de Vueling, un proyecto con el que la compañía pretende alcanzar los 60 millones de pasajeros anuales, en el que prevé una inversión de 5.000 millones de euros hasta 2030.

