La antigua Titan Lux despide a 120 trabajadores de su fábrica de El Prat: “Tienen beneficios astronómicos y se llevan las pinturas a Polonia”

Los trabajadores del fabricante de pinturas Akzo Nobel, la antigua Titan Lux, han denunciado que la compañía pretende despedir a 120 trabajadores de su planta en El Prat para llevarse las producciones a Polonia y así ahorrarse salarios. El comité de empresa ha convocado huelga para tratar de obligar a la dirección a que retire el expediente.

La plantilla afectada critica que la compañía no recurre a esta medida para salir de una situación de pérdidas, sino que solo pretende ampliar sus "beneficios astronómicos" y que se vale de los mismos para ejecutar una represalia sindical, tras rechazar los trabajadores de El Prat recortes salariales que sí han prosperado en otras plantas.

El sindicato Co.Bas, mayoritario entre los trabajadores de El Prat ha convocado este miércoles una rueda de prensa para manifestar su rechazo y criticar lo que consideran un expediente sin causa. Han explicado que durante el último año, la planta ha estado trabajando no solo a pleno rendimiento, sino tirando de horas extras y abriendo un turno nocturno. Según han explicado, solo en el último trimestre se han realizado más de 1.000 horas adicionales.

A Akzo Nobel no le faltan pedidos, hasta el punto de que la compañía ha justificado el expediente por causas organizativas, no productivas, como suele ser habitual en los despidos colectivos de esta magnitud. La multinacional ha estado invirtiendo en la planta de El Prat y la sitúa como uno de sus puntales de futuro. "El centro es rentable, pero ellos quieren obtener más beneficio", ha sintetizado el abogado del Col·lectiu Ronda, que asesora a la plantilla, Paco Pérez.

"Gracias a la inversión de más de 11 millones de euros en tecnología e infraestructuras el centro de trabajo duplicará su capacidad productiva y se posicionará como instalación de referencia en su cadena de suministro en Europa. Esta propuesta implicaría la necesidad de iniciar un proceso de reestructuración laboral a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar hasta 120 puestos de trabajo", afirman desde la compañía.

Denuncian una represalia sindical

¿Por qué una empresa que acaba de invertir 11 millones de euros en renovar su planta despide a todos sus empleados de planta? La respuesta la encuentran los representantes de los trabajadores en una represalia a sus reiterados rechazos a aceptar rebajas salariales. "Tenemos 120 afiliados en la planta y plantean 120 despidos, no creemos que sea una casualidad", ha afirmado la delegada de Co.Bas Sonia Quesada.

Los trabajadores apuntalan dicha tesis en que la empresa despide en El Prat mientras contrata en otras fábricas (en Catalunya tiene centros también en Barcelona, Vilafranca del Penedès y Vallirana). En el portal Infojobs hay al menos cuatro ofertas de empleo abiertas para trabajar en Zona Franca o Vilafranca. "Es un intento para sustituir la plantilla, el resto de centros son 'low cost'", insisten desde el comité de empresa.

Sobre dichas acusaciones, la empresa ha declinado pronunciarse: "Por respeto al proceso de negociación que hay actualmente, la compañía no hará más declaraciones".

Huelga convocada

Por el momento, Akzo Nobel ha puesto encima de la mesa una primera propuesta indemnizatoria que, según han explicado los representantes sindicales, supera muy ligeramente el equivalente a un despido objetivo y ha sido rechazada ya en asamblea por la plantilla.

Para tratar de forzar a la dirección a que retire su expediente o ponga más dinero encima de la mesa para las salidas, la plantilla irá a la huelga el próximo viernos, coincidiendo con la reunión de mediación convocada por el Departament de Treball.

El impacto que el paro pueda generar en los balances de la compañía lo reconocen como limitado desde el comité, pues en la planta de El Prat se han ido acumulando existencias durante los últimos meses, dado el elevado ritmo de trabajo y horas extras. Precisamente los empleados ven eso como un síntoma de mala fe negociadora, en tanto que acusan a la compañía de estar acumulando 'stock' ante el previsible conflicto laboral.

El próximo 19 de febrero vence formalmente el periodo de consultas y, a menos que la empresa decida prolongar las negociaciones, ejecutará el despido de los 120 trabajadores afecrtados.

Noticias relacionadas

La multinacional de origen holandés inicia así uno de los primeros expedientes de regulación de empleo que han trascendido en Catalunya este año. A lo largo del 2025, el Departament de Treball computó que un total de 9.001 trabajadores fueron cesados el año pasado en el marco de despidos colectivos.