Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viento CatalunyaHuelga profesoresBarcelonaSánchez - FeijóoRodaliesRosalíaTiroteo CanadáTractoradaXisco QuesadaEpsteinTDAH
instagramlinkedin

Vigilancia extrema ante bajas recurrentes

La Seguridad Social lanza un aviso a los trabajadores con dos o más bajas médicas: así será el nuevo control

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social activa un plan de vigilancia especial tras el aumento del 60% en el gasto por incapacidad temporal

Las bajas laborales por salud mental se disparan y se alargan hasta casi los 100 días de media

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Sanidad, Mónica García, principales responsables del sistema de bajas laborales de España.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Sanidad, Mónica García, principales responsables del sistema de bajas laborales de España. / Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El sistema de protección social en España afronta un cambio de paradigma en la gestión de la salud laboral. Tras años de crecimiento sostenido en el gasto por incapacidad Temporal (IT), el Gobierno ha decidido mover ficha para frenar el impacto económico que esto supone para las arcas públicas.

La medida principal, impulsada por la ministra Elma Saiz, pone el foco en un perfil concreto: el trabajador que encadena varias bajas médicas en un mismo ejercicio.

Esta decisión responde directamente a las advertencias de la AIReF, que en su último informe de la evaluación del gasto público señala la "recurrencia" como el principal factor de desequilibrio financiero.

A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) automatizará el seguimiento de aquellos empleados que soliciten dos o más bajas en el plazo de 12 meses, especialmente aquellas de duración reducida.

¿Cómo funcionará el nuevo control de la Inspección?

El objetivo no es penalizar al trabajador enfermo, sino optimizar la fiscalización para detectar tanto posibles fraudes como patologías crónicas que no están siendo tratadas correctamente. El nuevo Observatorio Estatal de la IT cruzará datos en tiempo real para activar protocolos de revisión proactiva.

Si te encuentras en este grupo de recurrencia, estos son los cambios que podrías notar:

  • Citaciones prematuras. El tribunal médico o la mutua podrán convocarte a una revisión mucho antes de los plazos habituales.
  • Análisis del historial. Se estudiará si las bajas sucesivas están relacionadas. Si se detecta una misma causa no resuelta, el INSS podría forzar el inicio de un expediente de incapacidad permanente o denegar la nueva baja si considera que es una prolongación injustificada de la anterior.
  • Foco en las bajas cortas. Las ausencias de entre 1 y 4 días, que suelen escapar al control presencial, estarán sujetas a una mayor monitorización estadística.

Noticias relacionadas y más

Este endurecimiento de la vigilancia coincide con la negociación de las altas médicas progresivas, una medida que permitirá a los trabajadores reincorporarse a su puesto de forma gradual. Con este "plan de choque", la Seguridad Social busca reducir un gasto que ya se considera insostenible para el presupuesto público de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
  2. Miguel Ángel, jubilado de 78 años: 'Comparto piso desde hace seis años porque cobro 650 euros al mes
  3. Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
  4. Renfe despide a una trabajadora que buscaba trenes retrasados para quedarse con las indemnizaciones sin reclamar
  5. Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
  6. Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina
  7. La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
  8. Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento

DIRECTO | Los socios de Sánchez le afean la gestión de la tragedia de Adamuz y el caos de Rodalies

DIRECTO | Los socios de Sánchez le afean la gestión de la tragedia de Adamuz y el caos de Rodalies

Marc Calderó regresa por sorpresa a Telecinco, aunque desvela la condición que ha puesto para volver

Marc Calderó regresa por sorpresa a Telecinco, aunque desvela la condición que ha puesto para volver

¿Lo conocías? Esta es la alternativa que tiene Alemania para la baliza V16

¿Lo conocías? Esta es la alternativa que tiene Alemania para la baliza V16

Ramon Mirabet lanza un disco de “jazz visceral, de taberna, para cantar desde las entrañas”, arropado por un supergrupo

Ramon Mirabet lanza un disco de “jazz visceral, de taberna, para cantar desde las entrañas”, arropado por un supergrupo

El PP deja claro que la abstención del PSOE es "imposible" y eso "posibilita" explorar acuerdos con los de Abascal

El PP deja claro que la abstención del PSOE es "imposible" y eso "posibilita" explorar acuerdos con los de Abascal

Sánchez empieza a hablar de Rodalies tras cinco horas sin alusiones a la crisis ferroviaria en Catalunya

Sánchez empieza a hablar de Rodalies tras cinco horas sin alusiones a la crisis ferroviaria en Catalunya

Barcelona activa el plan por viento en fase de alerta y cierra parques y jardines

Emerald Fennell, la Camila de 'The Crown' que ha erotizado 'Cumbres borrascosas'

Emerald Fennell, la Camila de 'The Crown' que ha erotizado 'Cumbres borrascosas'