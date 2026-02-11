Quiebra
San Remo cierra todas sus perfumerías en Catalunya y prepara el despido de sus 115 empleados
La cadena manda a sus empleados a casa ante la imposibilidad de pagar nóminas y se encamina al concurso de acreedores
La cadena de perfumerías San Remo, propiedad del grupo Nutritienda Healthcare & Beauty, ha cerrado sus tiendas en Catalunya y prepara el despido de sus 115 empleados. El Departament de Treball ha denegado el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor que había solicitado la compañía, ante la imposibilidad de pagar las nóminas de sus trabajadores, según confirman desde la autoridad laboral a EL PERIÓDICO. Lo que empuja a la compañía a un concurso de acreedores y la extinción de la totalidad de los contratos.
El pasado martes 3 de febrero los responsables de tienda de las perfumerías San Remo en Catalunya fueron citados a la sede central de la compañía para comunicarles la clausura al día siguiente de los establecimientos. Al día siguiente, 4 de febrero, ningún empleado fue ya a trabajar. La compañía se ha visto forzada a bajar la persiana de sus 24 establecimientos en la provincia de Barcelona y otro en Girona tras acumular números negativos y perder cuota de mercado a manos del comercio online.
Ya en abril de 2025 este diario informó de un primer cierre de seis tiendas y unos 29 despidos, si bien San Remo se apresuró a descartar medidas de mayor calado y se reafirmó en la viabilidad de la compañía. Medio año después se ha confirmado el peor escenario y la empresa queda a expensas de que el juzgado de lo mercantil inicie el preconcurso de acreedores. Desde el sindicato CCOO se temen que la compañía ya no abone la nómina de este mes de febrero a sus empleados.
San Remo presentó el pasado 4 de febrero una suspensión temporal de contratos ante el Departament de Treball ante la imposibilidad de afrontar los gastos más elementales. Una práctica irregular en estos casos, ya que una medida de este tipo precisa de una justificación para ser aceptada por la autoridad laboral, ya que implica, entre otros, que el erario público exime de parte de las cotizaciones sociales de la empresa.
Pendientes del concurso
Desde CCOO lo leen como una "treta" para tratar de ahorrar costes y forzar cuanto antes el concurso de acreedores. El sindicato asume que el coste de las indemnizaciones de los trabajadores lo acabará asumiendo el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Este medio ha dirigido sus preguntas a San Remo, sin recibir respuesta.
A expensas de que se concrete el expediente de regulación de empleo (ERE), San Remo se sumará así firmas como Akzo Nobel o International Paper como una de las primeras en registrar un despido colectivo este año en Catalunya. A lo largo del 2025, el Departament de Treball computó que un total de 9.001 trabajadores fueron cesados el año pasado en el marco de despidos colectivos.
