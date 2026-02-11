Red Eléctrica se defiende y dice que no invierte más porque "no tiene permisos" para hacerlo

El consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino, ha defendido que Red Eléctrica de España (REE) no está invirtiendo más en redes porque "no tiene permisos para invertir más". En su participación en el 23º Encuentro del sector energético del IESE y Deloitte, García Merino aseguró que todo proyecto que tenga un permiso de construcción "está en ejecución ahora mismo".

"No hay ningún tipo de restricción financiera, ni de carnet de suministros, ni de recursos propios destinados a la construcción, más que los problemas que nos encontramos en la tramitación. Y es un tema muy relevante", dijo al respecto. En este sentido, pidió que el debate sobre la capacidad de la red se centre en "datos concretos" y añadió que, con el actual sistema de redes que se tiene en España, "no hay que hacer una subestación más, no hay que hacer un kilómetro de circuito más".

García Merino recordó que el plan de inversiones de REE está vinculado a la Planificación Nacional Energética, que es "ordenada, organizada y planificada", y que la prioridad del operador del sistema eléctrico es "desplegar esa planificación tan pronto como sea posible". En este sentido, destacó que 2024 fue "el año récord de inversión de Red Eléctrica de España, con más de 1.500 millones de euros solo como TSO" e insistió en que el ritmo inversor no se ve limitado por razones financieras, sino administrativas.

Además, señaló que una tramitación normal de una línea eléctrica puede tardar "entre tres y seis años", mientras que una de media o larga distancia puede dilatarse "de seis a doce años". Por el contrario, dijo que "una subestación se ejecuta en un año y una línea larga en dos". Por ello, reiteró en que "no es un problema de capacidad de ejecución". Asimismo, explicó que actualmente existen permisos de acceso y conexión "de 130 gigavatios (GW) en generación y 20 GW en demanda", una cifra equivalente "al parque de generación que ahora mismo se tiene en España".

"A partir de ahí vendrá la nueva demanda", añadió, defendiendo que la infraestructura disponible puede absorber esos niveles sin que se requieran ampliaciones inmediatas.

El cuello de botella de los plazos administrativos

Finalmente, García Merino coincidió con la Comisión Europea en que el principal cuello de botella reside en los plazos administrativos y no en la inversión o la capacidad técnica. "El modelo para el despliegue ordenado de una planificación nacional es la mejor respuesta, y nuestro compromiso es absoluto", añadió, defendiendo que "si no se hace más es porque se está peleando contra todo el proceso de tramitación, que evidentemente hay que respetar".

Por otra parte, el consejero delegado de Redeia estimó que la Península Ibérica se encuentran ante "una oportunidad única" para liderar la transición energética debido a la posición de ventaja que representan las renovables frente al resto de Europa. García Merino señaló que la apuesta realizada hace años por un modelo basado en energías renovables "ordenado y sostenible" está "dando sus frutos".

En este sentido, recordó que en la actualidad cerca del 70% del de la capacidad instalada es ya renovable y que en 2025 el 55% de la demanda eléctrica se cubrió con este tipo de energías, consolidando el avance hacia un modelo más limpio. Asimismo, puso en valor que la calidad de las infraestructuras y de la operación del sistema eléctrico ha permitido que el 97% de la energía renovable disponible se haya integrado en el sistema. "Entonces, todos los pasos que se han ido dando te llevan a eso, a un desarrollo sostenible, a una ventaja competitiva clara", dijo.

En términos de precios, García Merino apuntó que el precio medio de la energía en España el año pasado se situó en 65 euros por megavatio hora (MWh), "uno de los más bajos de Europa", frente a los cerca de 90 euros/MWh registrados en Alemania, lo que envía una señal clara a la industria sobre la competitividad del sistema ibérico.

Por otra parte, el consejero delegado de la matriz de Red Eléctrica de España (REE) indicó que actualmente existen permisos de acceso y conexión firmes para incorporar a la red de transporte y distribución eléctrica de hasta 20.000 megavatios (MW) adicionales de nueva demanda a la red, en un contexto en el que el pico de consumo invernal ronda los 38.000-40.000 MW.