Oliu destaca la experiencia tecnológica de Armengol para liderar el futuro del Sabadell

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha destacado la experiencia del nuevo consejero delegado de la entidad, Marc Armengol, para enfrentarse a la transformación tecnológica que prevé acometer el banco en los próximos años.

Oliu ha realizado sus declaraciones, recogidas por 'Europa Press', en un evento celebrado en la Cámara de Sabadell. Allí, el presidente ha afirmado que "a pesar de su juventud", Armengol tiene los conocimientos necesarios "para avanzar en la revolución tecnológica" que será precisa para que el banco mantenga una senda económica positiva en los años venideros.

Al mismo tiempo, Oliu ha dedicado afectuosas palabras al consejero delegado saliente, César González-Bueno, agradeciéndole el trabajo realizado al frente de la entidad y señalando que deja el banco "con un equipo muy sólido": González-Bueno fue el timonel del Sabadell durante uno de los periodos más críticos de su historia reciente: la amenaza de la OPA del BBVA, que finalmente terminó rechazando al ganarse la confianza de los minoritarios en su proyecto de banco.

A tenor de la renovación de la dirección del banco, el presidente ha reconocido que 2025 ha sido un año de fin de etapa. Al margen del cambio de mando, el Sabadell volvió a su sede histórica tras varios años en Alicante, donde trasladó sus operaciones en 2017 alegando que su negocio "requería estar ubicado en un lugar estable desde el punto de vista de la legislación". Respecto a la vuelta a los orígenes, Oliu ha opinado que se trata de un signo de "la normalización de la vida económica y política" de Catalunya.

El verdadero núcleo duro del banco

Al ser cuestionado por la creación de un supuesto 'núcleo duro' de accionistas del Sabadell, Oliu ha respondido que, en su opinión, "el núcleo duro del banco son los minoritarios", señalando que hay muchos accionistas de la ciudad que "sienten las acciones como una cuestión identitaria propia".

Respecto al rechazo de la OPA por estos mismos minoritarios, Oliu ha destacado que se produjo porque "querían seguir teniendo un banco con las características del Sabadell para ser clientes". Sin embargo, este no es el único motivo de fracaso para el presidente, que ha añadido que la OPA no llegó a buen puerto por falta de valor.

El sector bancario vive un momento único

El sector bancario vive en la actualidad uno de sus momentos de máximo esplendor, con las valoraciones bursátiles de las entidades escalando sin descanso. Al ser preguntado por este clima de éxito, Oliu ha confesado que ve el sector bancario "como nunca" en sus 40 años de experiencia, especialmente "por su situación de solvencia y rentabilidad".

Sin embargo, el presidente se ha detenido en algunos de los desafíos inmediatos que puede enfrentar la banca, entre los que destacan el futuro del sector en la Unión Europea, especialmente por la dificultad de operar en otros países y para que haya integraciones transnacionales.

Da por buenos los resultados

Pese a ello, Oliu ha celebrado los resultados de 2025 de la entidad, que ganó 1.775 millones de euros, un 2,8% menos que el año anterior. "Están muy bien", han sido las palabras escogidas por el máximo dirigente. Por otro lado, ha previsto que la economía española crecerá este año por encima del 2,2%, según han avanzado organismos como el Banco de España hasta el momento, gracias a la demanda interna y "afortunadamente también al aumento de la inversión privada".