El nuevo campus de Sanofi en el 22@ acogerá a más de mil empleados

Sanofi ya ha decidido la ubicación de su nuevo 'hub' global de innovación en el distrito 22@ de Barcelona. La multinacional farmacéutica francesa ha alquilado dos edificios independientes situados en la calle Pamplona que se conectarán internamente, con una superficie de aproximadamente 15.000 metros cuadrados. La previsión de la compañía es que el nuevo Campus Sanofi Barcelona esté listo a finales de 2027 y que dé cabida a más de 1.000 empleados, convirtiéndose en uno de los dos grandes polos de innovación farmacéutica de la capital catalana, junto al complejo que ha instalado AstraZeneca en el Edificio Estel.

Sanofi anunció su intención de instalar en Barcelona un centro global de innovación enfocado a la inteligencia artificial y a la ciencia de datos en abril de 2025, con la previsión de crear más de 300 nuevos empleos altamente cualificados.

El nuevo campus del 22@ acogerá tanto el 'hub' global de Sanofi como las instalaciones destinadas a dar servicio a sus operaciones locales. “Barcelona nos ofrece el ecosistema ideal para que sigamos apostando por la ciudad, tanto a nivel de talento digital especializado como también infraestructuras y proyección internacional. Juntar nuestras actividades en una sola sede debe ayudarnos a potenciar nuestra marca y presencia en este entorno”, ha explicado Raquel Tapia, directora general de Sanofi España.

Sanofi ha firmado un contrato de arrendamiento a largo plazo con el fondo REInvest Asset Management y con la promotora barcelonesa KKH Property Investors, propietarios de los dos edificios, en una transacción intermediada por la consultora CBRE y que se convertirá en una de las más destacadas del año en el mercado del alquiler de oficinas en Barcelona. En los próximos meses se iniciarán las obras de adecuación de los inmuebles, con la intención de que el traslado pueda efectuarse en la segunda mitad de 2027.

La multinacional ha adjudicado el diseño de su nuevo campus al estudio de arquitectura Gensler, que priorizará, según la compañía, la concepción de unos espacios flexibles que faciliten la colaboración, el bienestar e interacción de las personas, la sostenibilidad y la tecnología, ya que estarán dotados de una infraestructura digital de primer nivel. "Campus Sanofi Barcelona ha sido concebido como un espacio diseñado para acompañar el crecimiento, la colaboración y la proyección internacional de las actividades de Sanofi en Barcelona y España", señala la empresa. El proyecto se ha marcado como objetivo conseguir las certificaciones de sostenibilidad LEED y WELL y ser un edificio neutro en carbono.

Raquel Tapia, directora general de Sanofi Iberia. / Manu Mitru / EPC

La nueva sede, destaca Sanofi, permitirá reforzar la colaboración entre los equipos de Iberia y el Global Hub, así como su conexión con universidades, centros de investigación, startups y otros actores clave del ecosistema de innovación en salud, biotecnología y tecnología. “Necesitamos asegurar que España siga siendo un país estratégico y atractivo para Sanofi. En un contexto complejo y ante los cambios geopolíticos que vivimos, estas inversiones solo podrán mantenerse en el tiempo si todos aunamos esfuerzos para hacer de nuestro país un lugar atractivo por el que apostar”, ha considerado Tapia.

La multinacional concluye que puesta en marcha del campus del 22@ "consolidará la apuesta de la compañía por el talento científico y digital, especialmente en áreas como ciencia de datos, inteligencia artificial y bioestadística, ámbitos clave para la transformación del sector biofarmacéutico".