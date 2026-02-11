Noruega hace las Españas

El fondo soberano más grande del mundo, Norges Investment Bank, encontró un filón en España en 2025 gracias a la revalorización del mercado de renta variable. Sus activos sumaban 24.677 millones de euros a 31 de diciembre, un 24% más que a finales de 2024. De esta cantidad, el valor de las participaciones bursátiles suman 14.483 millones repartidos en 45 empresas. Esta cifra está por debajo de los 41.000 millones de valoración de las empresas participadas por el Estado en bolsa y los 39.000 en poder de Criteria, instrumento inversor de Fundación Caixa. BlackRock, la mayor gestora privada de fondos del mundo tiene invertidos 32.000 millones en acciones españolas.

A lo largo de 2025, Noruega ha eliminado su presencia en quince empresas en su empeño por reducir su cartera de participadas, centrándose en menos compañías. Con todo, participa en 45 empresas cotizadas, siendo Iberdrola, BBVA, Santander, Inditex y Amadeus sus cinco grandes apuestas. En el caso de la eléctrica española, donde controla el 2,4%, sigue manteniendo una alianza en el desarrollo de energías renovables, donde suman ya 1.500 MW de potencia instalada. Otro fondo soberano, Qatar Investment, controla un 8,7% de Iberdrola. Naturgy, que aumentó su liquidez de las acciones en mercado, es la empresa en que mayor incrementó su presencia Norges Bank en términos porcentuales en 2025: casi un 900% más. Una peculiaridad de Norges en 2025 (aumentó su capital en Sabadell en medio de la OPA en 2024) fue votar en las juntas de accionistas tanto a favor de las medidas defensivas de este banco como de la OPA lanzada por BBVA.

Los valores totales de los activos de Noruega suman 1,9 billones de euros, más que el PIB de España. Participa en 7.200 empresas cotizadas, siendo España el duodécimo país por relevancia entre los 60 en los que está presente. El porcentaje medio de participación por empresa es del 1,5%. Lideran sus participaciones en Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon. En renta fija invierte en 48 países, en 14 en el caso del sector inmobiliario y cinco en energías renovables.

En renta fija en España, Noruega tiene bonos por valor de 9.377 millones, de los cuales 5.700 millones son Bonos del Estado. La única comunidad de la que tiene deuda es Andalucía, por valor de 372 millones. El resto es deuda emitida por empresas, entre las que sobresalen bonos de Adif, con 757 millones. También participa en diversos proyectos inmobiliarios, fundamentalmente en los alrededores de Barcelona, la Comunidad Valenciana y Madrid.

El fondo noruego, cuyos recursos proceden de los ingresos derivados de la venta de petróleo y gas, se caracteriza por no invertir ni un euro en su país. Razones: evitar el sobrecalentamiento de la economía, diversificar el riesgo y evitar conflictos de intereses con la gestión de las empresas nacionales.

Norges Bank, que asume «un aceptable nivel de riesgo en sus inversiones», dio a conocer en su último informe las implicaciones que tendrían en sus inversiones una corrección destacada en el mercado. Lo divide en cuatro grandes riesgos. Una corrección en los negocios e inversiones en Inteligencia Artificial supondrían una caída del 35% (un 53% en bolsa) de sus activos; un factor geopolítico que fragmentara más el mundo calcula que tendría una corrección del 37%; una crisis regional de deuda sería del 32% y unos eventos climáticos externos podrían generar una caída del 20% en los mercados. Haga sus cálculos.