La Generalitat reconoce el Agroparc de Ametller Origen como proyecto estratégico

La Generalitat ha reconocido como proyecto estratégico el Agroparc que está construyendo la empresa Ametller Origen, por su "singularidad e innovación" dentro del ecosistema alimentario catalán, según ha informado la compañía. El complejo, que se extenderá sobre 258 hectáreas entre los términos municipales de Gelida y de Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès), se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad ambiental e incluirá invernaderos tecnificados, placas fotovoltaicas y el soterramiento parcial de las naves que acogerán los espacios de logística, almacén y obrador, donde se elaborarán productos como cremas, salsas y platos preparados, cocinados con ingredientes cultivados en el mismo espacio. También incorporará la futura sede corporativa de la compañía.

La mayor parte del agroparque estará destinada a terrenos de cultivo, integrando agricultura regenerativa y agroindustria, para desarrollar "el primer distrito agroindustrial de energía positiva y con balance de CO2 negativo de Europa", según Ametller Origen. La idea es aglutinar de modo vertical toda la cadena de valor, desde la producción agrícola hasta la transformación y la distribución, indica la empresa.

La concesión de proyecto estratégico por parte de la Generalitat, otorgado mediante una resolución el pasado diciembre, "supone un reconocimiento a nuestra voluntad decidida de encontrar soluciones alternativas que estén a la altura de los retos actuales en la producción de alimentos", ha afirmado Josep Ametller, consejero delegado y cofundador del grupo. Ametller ha añadido que "el Agroparc se convertirá en un ejemplo de innovación alimentaria integrando un modelo agrícola regenerativo respetuoso con el entorno".

Este modelo se enmarca en el Plan Estratégico de Sostenibilidad de Ametller Origen 2026-2030, que fija la hoja de ruta para reducir, compensar y neutralizar el impacto ambiental de manera transversal en toda la cadena de valor. La compañía asegura que su objetivo es "convertirse en la primera cadena de tiendas de alimentación de Europa con más de 500 millones de euros de facturación con un modelo regenerativo de cero emisiones netas e impulsar la transición climática del sector".

Agricultura regenerativa

La mayor parte del espacio del futuro Agroparc estará destinada a terrenos de cultivo basados en agricultura regenerativa. Este modelo tiene por objetivo la restauración del suelo y la biodiversidad a través de la rotación de cultivos, el mínimo trabajo del suelo, la introducción de ganadería o la incorporación de cubiertas vegetales.

Según la cadena, estas prácticas mejoran el ciclo del agua "dotando de una mayor resiliencia al sistema agrario frente a las sequías u otras amenazas para los cultivos", y al mismo tiempo favorecen la presencia de biodiversidad como insectos polinizadores y microorganismos del suelo, entre otras. De esta forma, el grupo Ametller Origen contará con más de un centenar de hectáreas de cultivos de huerta, algarrobos, olivos, árboles frutales y almendros.

En el mismo espacio se recuperará una parte de viña, hoy abandonada, y gracias a los sistemas de reutilización del agua se regenerarán 360.000 metros cúbicos de agua cada año. Esta circularidad culminará con la distribución de sus alimentos a toda el área metropolitana con camiones 100 % eléctricos, afirma la compañía.

Con una inversión de 180 millones de euros, el Agroparc también ha sido distinguido como Proyecto de Inversión Empresarial de Alto Impacto por parte de la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat Acció, con una ayuda de 1,97 millones de euros. Se prevé que el proyecto, una vez finalizado, dé trabajo a más de 3.000 personas entre directas, indirectas e inducidas.