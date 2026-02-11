La Generalitat inicia el llenado del embalse de L'Albagés, el último gran pantano construido en Catalunya

Cinco años han pasado desde que se dieran definitivamente por acabadas las obras de construcción de la presa de L'Albagés, en Les Garrigues, una infraestructura que se encargará de recoger las aguas sobrantes del canal Segarra-Garrigues para suministrar, a su vez, agua de riego y de boca a localidades del entorno. En estos cinco años, la Generalitat, que es quien tiene la titularidad, ha estado realizando las gestiones administrativas, medioambientales y de seguridad necesarias para asegurarse de que el nuevo pantano, el último de gran tamaño construido en Catalunya, estaba listo para entrar en servicio. Este miércoles, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmado que la presa inicia por fin su fase de llenado.

Lo ha explicado este miércoles en una comparecencia ante los medios en el Parlament, donde ha detallado que ya se han completado y validado todos los protocolos exigidos, entre ellos el plan de autoprotección, el plan de emergencias y la coordinación con los ayuntamientos, Protecció Civil y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Este mismo miércoles, se han abierto las compuertas del pantano de Rialb, situado aguas arriba, en la comarca de la Noguera, para que empiece, pues el llenado de L'Albagés.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, explica los detalles del llenado del embalse de L'Albagés, en los pasillos del Parlament, este miércoles. / EUROPA PRESS / Europa Press

“Teníamos muchas asignaturas pendientes con los regadíos y las estamos poniendo al día garantizando la seguridad”, ha subrayado Ordeig, que ha puntualizado que el arranque de esta operación permitirá efectuar las pruebas de carga necesarias de la infraestructura y, posteriormente, aprovechar el deshielo de los próximos meses para incrementar las reservas de agua, en un contexto en el que los embalses de Rialb y Oliana se encuentran en niveles "óptimos". El conseller ha subrayado que, además,, esta maniobra hará posible que Catalunya "ahorrar costes y tener más reservas".

Una infraestructura premiada

El agua de Rialb llegará al nuevo pantano tras recorrer los 85 kilómetros de canal Segarra-Garrigues. La operación de llenado se ha ido realizando por fases, de manera que la que comienza este miércoles permitirá que el embalse receptor alcance los 47 hectómetros de reservas. Queda una última maniobra, prevista para el próximo año y que supondría colmar el pantano hasta los 82 hectómetros cúbicos de agua.

La infraestructura fue galardonada como la mejor de Catalunya en 2021 por el Consejo Asesor de Infraestructuras, prácticamente cuando finalizó la construcción de esta presa de 85 metros de altura y 750 metros de coronación.