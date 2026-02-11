Los fondos impulsan la inversión en centros comerciales a máximos de los últimos ocho años

Los grandes fondos han vuelto a poner el foco en el sector de los centros comerciales. Así lo confirman las cifras de inversión del pasado año, que arroja un importe global de 1.371 millones de euros en compraventas de activos, cifra un 27% superior a la de 2024 y la más alta desde 2018, según los datos de la consultora inmobiliaria JLL. Dentro del abanico de operaciones, destaca el papel que ha tenido el capital sudafricano y el procedente de la banca privada de Banco Santander, que ha cerrado operaciones sobre todo en la Comunidad Madrid y el arco mediterráneo

La inversión en toda clase de activos comerciales ('retail') alcanzó en 2025 los 2.304 millones de euros, con los centros comerciales como el gran protagonista, concentrando el 59% del total del volumen, 1.371 millones. Por detrás, los locales a pie de calle —high street en el argot— movilizaron 361 millones, un 24% menos que en 2024 y los parques comerciales —que se diferencian por ser abiertos y contar con grandes tiendas independientes—, 309 millones, un 25% más. "Los inversores continúan apostando por el sector retail, siendo los centros comerciales los activos más solicitados, que han causado que las rentabilidades se hayan ajustado en la mayor parte de los segmentos a lo largo del año", comenta la firma.

Gráfico que muestra la inversión retail por segmentos en España.

El capital más activo en los últimos doce meses han sido los fondos sudafricanos, que ha protagonizado tres compras de centros comerciales por valor de 536 millones de euros, cerca de la mitad del total. Aquí destaca la adquisición de Castellana Properties, propiedad del fondo Vukile, del centro Bonaire, en Valencia, hasta ese momento propiedad el gigante europeo Unibail-Rodamco-Westfield, que recibió más de 300 millones. El vehículo Lighthouse Properties, cotizado en la bolsa de Malta pero también de origen africano, movilizó más de 200 millones con la compra de Espacio Mediterráneo, en Murcia, por 135 millones, y Alcalá Magna, en Madrid, por 96 millones, transacción adelantada por este medio.

Protagonismo del capital sudafricano

Otro de los inversores más activos fue la gestora Rivoli Asset Management, que protagonizó dos transacciones con dinero proveniente de Santander Private Banking Advisory (SPREA), el servicio de asesoramiento de la banca privada de la entidad de origen cántabro. Esta alianza compró la mitad del centro comercial Xanadú, el activo más grande de la capital, por casi 210 millones y Ballonti, en Bilbao, por 120 millones. Destacable también el papel del norteamericano CBRE Investment Management, que se alzó con Parque Corredor, en Madrid, en la primera gran operación con un coste de capital core+.

Destacable también el papel de los empresarios. Es el caso del azulejero Felipe Peraire, que vendió Baldocer por 425 millones de euros, se hizo con la propiedad del centro comercial Gran Vía de Alicante y Los Prados, en Oviedo. Otro de los más activos fue José Luis López Fernández, conocido como 'El Turronero', que adquirió el centro La Farga 8, en L’Hospitalet de Llobregat, operación que se suma a la de General de Galerías Comerciales, firma propiedad al 100% de Tomás Olivo, la decimotercera mayor fortuna del país, que compró un suelo en el desarrollo urbanístico de Turianova, en Valencia, donde levantará un complejo comercial de casi 100.000 metros cuadrados.

Gráfico que muestra las principales operaciones inmobiliarias en el sector de los centros comerciales en 2025.

En el apartado de las desinversiones, destacan principalmente fondos que ya habían cumplido su ciclo inversor. Entre ellos destaca Deka Immobilien y la 'joint venture' de Ares y Redevco, que vendieron dos activos cada uno, la británica Intu, una socimi gestionada por la alemana DWS, Europa Capital, Meridia Capital, UBS y el propio CBRE Investment Management, que desde el lado vendedor también protagonizó una transacción. Analizando por ámbitos geográficos, las operaciones se han concentrado en el arco mediterráneo, en las ciudades antes mencionadas, Madrid y País Vasco.

Impulso del consumo y el turismo

Según JLL, uno de los grandes dinamizadores de la actividad inversora en el sector 'retail' ha sido el buen ritmo de los factores macroeconómicos. Las ventas online continúan creciendo, aunque a un ritmo más moderado que en la pandemia, que lo hicieron por encima de las ventas físicas, un 7,1% y un 4,6%, respectivamente. Sin embargo, la firma de consultoría considera que el descenso de la inflación, el endeudamiento de los hogares a la baja y el crecimiento del empleo "continúan impulsando el gasto del consumidor y las ventas", además de que, en 2025, España registró cifras récord de turistas internacionales y volumen de estos de gasto.