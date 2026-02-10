Cuánto cobra un maquinista de Rodalies: tabla salarial oficial y por qué el traspaso reabre el debate

El sueldo de un maquinista en Rodalies no es una cifra única, depende de una escala fijada en el convenio del Grupo Renfe (publicado en el BOE) y de complementos ligados al puesto y al tipo de servicio.

En pleno proceso de creación de la nueva operadora Rodalies de Catalunya, el foco vuelve a ponerse en las nóminas, pero el conflicto no va tanto de cobrar del Estado o Generalitat como de quién será el empleador y qué garantías laborales quedan blindadas.

Claves rápidas:

Escala oficial (BOE): el "fijo" anual de conducción va, según categoría, de 20.406,60 a 46.652,40 euros brutos/año (valores de 2023), antes de variables y pluses.

el "fijo" anual de conducción va, según categoría, de (valores de 2023), antes de variables y pluses. Complemento de conducción: en el anexo del convenio aparece entre 1.194,96 y 8.364,60 euros/año , según puesto.

en el anexo del convenio aparece entre , según puesto. Rodalies de Catalunya (empresa mixta): 49,9% Generalitat y 50,1% Renfe, consejo de 9 miembros y compromiso oficial de mantener el convenio del Grupo Renfe.

Qué dice el BOE

La referencia oficial para sueldos en el colectivo de conducción está en el III Convenio colectivo del Grupo Renfe, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que incorpora un anexo con "valores año 2023" para cada subgrupo profesional.

En ese anexo, el salario se compone, de forma simplificada, de:

un "fijo" anual (clave 002)

(clave 002) un "complemento de conducción" anual (clave 280), además de otros conceptos que pueden aplicar según funciones (formación, gestión, gastos de viaje, etc.).

Tabla oficial: fijo anual + complemento de conducción

Importante: la suma "fijo + complemento" es solo una aproximación del tramo retributivo estructural. La nómina real puede variar por turnos, nocturnidad, festivos, incidencias, productividad u otros pluses previstos en la regulación interna y acuerdos.

Escala salarial del colectivo de conducción (III Convenio Grupo Renfe, BOE). Valores año 2023. Puesto (según convenio Grupo Renfe) Fijo (€/año) Complemento de conducción (€/año) Total fijo + complemento (€/año) MMII Conducción / Jefe de maquinistas (Nivel B) 46.652,40 5.974,68 52.627,08 Maquinista Jefe del Tren 38.391,48 8.364,60 46.756,08 Maquinista Principal 31.105,20 5.974,68 37.079,88 Maquinista (Anterior I Convenio) 30.817,80 2.389,80 33.207,60 Maquinista (I Convenio) 26.751,96 2.389,80 29.141,76 Maquinista de Entrada 20.406,60 1.194,96 21.601,56

Además, el anexo incluye otros importes para el colectivo de conducción, como un complemento mensual asociado a funciones de seguridad/formación/gestión (por ejemplo, aparecen 298,77 euros al mes en determinados casos, y 179,23 euros al mes para "Maquinista de Entrada" en esa columna), y una indemnización diaria por gastos de viaje (14,938177 euros por día), con nota de incompatibilidades.

Entonces, ¿es cierto lo de "cobrar de Catalunya"? Esa formulación simplifica una discusión más técnica. Lo que preocupa a parte del colectivo —según se refleja en el debate público— no es solo el importe del sueldo, sino el marco laboral y la seguridad jurídica cuando el servicio pase a una nueva sociedad: quién paga, qué convenio aplica y qué ocurre con movilidad, carrera profesional o condiciones futuras.

Aquí la información institucional conocida hasta ahora apunta en la dirección contraria a un "cambio inmediato de convenio":

El Ministerio de Transportes ha asegurado públicamente que los trabajadores de la nueva gestora mantendrán sus condiciones laborales actuales recogidas en el convenio del Grupo Renfe , y habla de "garantías acordadas con la representación sindical".

ha asegurado públicamente que los trabajadores de la nueva gestora recogidas en el , y habla de "garantías acordadas con la representación sindical". La documentación del Govern sobre la constitución de la sociedad también explicita el mantenimiento de derechos laborales y la aplicación del convenio del Grupo Renfe a la plantilla subrogada.

En otras palabras: las tablas salariales que se están citando (fijo y complemento de conducción) sí están en un anexo oficial del BOE, pero la lectura de que el traspaso equivale a "cambiar de sueldo" de un día para otro no es lo que sostienen los documentos institucionales que acompañan el diseño de la nueva empresa.

Qué es Rodalies de Catalunya y qué cambia en la práctica

La nueva operadora Rodalies de Catalunya SME, SA se presenta como el "instrumento operativo" del nuevo modelo de gobernanza del servicio. Según la información oficial:

Accionariado inicial: 50,1% Renfe y 49,9% Generalitat.

50,1% Renfe y 49,9% Generalitat. Capital social inicial: 2 millones de euros.

2 millones de euros. Consejo de Administración: 9 miembros (5 designados por la Generalitat y 4 por Renfe Viajeros, con un asiento vinculado a la representación de los trabajadores según el detalle de la nota del Ministerio).

9 miembros (5 designados por la Generalitat y 4 por Renfe Viajeros, con un asiento vinculado a la representación de los trabajadores según el detalle de la nota del Ministerio). Compromiso laboral: continuidad del marco del Grupo Renfe en el arranque, según Ministerio y Govern.

La documentación del Govern, además, introduce un elemento que explica parte de la tensión: contempla que la Generalitat podría instar una transmisión de acciones para asumir en el futuro una mayoría del capital, con participación de la representación legal de los trabajadores en la negociación.

Dimensión económica

Más allá del foco salarial, el propio Ministerio subraya un punto clave: la mejora del servicio no depende solo de gestión, sino de material rodante e infraestructura. En su nota de enero de 2026, Transportes sitúa el Plan de Rodalies 2020-2030 en más de 6.300 millones de euros hasta 2030, y detalla ejecución y adjudicaciones acumuladas.

Esto importa por dos razones:

Coste laboral vs. calidad percibida: el sueldo de conducción es un componente relevante de la estructura de costes de una operadora, pero el rendimiento del sistema se juega también (y a menudo sobre todo) en capacidad, mantenimiento, señalización, obras, incidencias y resiliencia operativa. Cambio de operador no es cambio de red: una empresa puede acercar decisiones y simplificar gobernanza, pero si la infraestructura está tensionada, el margen de mejora se estrecha. Ese es uno de los ejes que las administraciones están poniendo sobre la mesa en sus propios comunicados.

Algunas preguntas frecuentes

¿Cuánto cobra "de base" un maquinista de Rodalies?

Depende de la categoría. En el anexo salarial publicado en el BOE (valores del 2023), el fijo anual para conducción va de 20.406,60 a 46.652,40 euros, a lo que se añade el complemento de conducción.

¿Por qué se habla de sueldos tan distintos?

Porque, además de la escala (fijo + complemento), existen variables y otros conceptos vinculados al servicio y a funciones concretas (turnos, nocturnidad, festivos, etc.), y porque dentro del propio anexo hay otros importes aplicables según tareas (formación, gestión, gastos de viaje).

¿El traspaso implica perder el convenio de Renfe?

La información institucional disponible sostiene lo contrario para el arranque: tanto el Ministerio como el Govern afirman que se mantendrán las condiciones laborales actuales y la aplicación del convenio del Grupo Renfe.

¿Qué se traspasó ya a la Generalitat y qué no?

Los traspasos de funciones en cercanías y regionales se articularon en los Reales Decretos 2034/2009 (cercanías) y 1598/2010 (regionales). La operación y la infraestructura han seguido teniendo un encaje estatal/operativo específico, y el modelo actual se está reformulando con la nueva empresa mixta.

Disparidad en el salario total de cada profesional

En resumen, las cifras que circulan sobre el sueldo de los maquinistas de Rodalies tienen una base verificable en las tablas del convenio del Grupo Renfe publicadas en el BOE, que fijan una escala por categorías y un complemento específico de conducción, pero no describen por sí solas el 'total' que acaba cobrando cada profesional, condicionado por turnos y variables.

El conflicto que acompaña al traspaso no se reduce a "cobrar de Catalunya", sino a la incertidumbre sobre el encaje laboral ante la nueva sociedad Rodalies de Catalunya; y, al menos en los documentos institucionales disponibles, el diseño insiste en el mantenimiento del convenio y las garantías.

Con todo, el debate salarial y de gobernanza convive con el gran telón de fondo del servicio: la capacidad de mejorar puntualidad y fiabilidad depende tanto de la gestión como (y a menudo más) de la infraestructura y la inversión comprometidas para la red.