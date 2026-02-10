Vytrus Biotech dispara un 66% sus ventas en 2025 gracias a la fiebre del 'skin care' y el cuidado capilar

Nuevo ejercicio de récord para Vytrus Biotech. Esta biotecnológica catalana valorada en unos 80 millones de euros según su capitalización bursátil (cotiza en el BMEGrowth, la bolsa de las pymes) cierra 2025 con un 66% más de ingresos que en 2024 y unos beneficios operativos el doble de abultados. Esto, subrayan desde esta compañía con sede en Terrassa (Barcelona), "impulsa" la previsión que marca su plan estratégico de cara a 2027.

En concreto, la cifra de facturación sube hasta los 8,37 millones de euros, impulsada por lo mucho que crece la industria en torno al cuidado facial ('skin care') y capilar. Vytrus Biotech emplea la biotecnología en obtener ingredientes activos del universo vegetal para la industria de la cosmética, y estas son las dos categorías que "tuvieron un mejor comportamiento durante el ejercicio pasado".

Ha influido negativamente, en cambio, la actividad en Estados Unidos, que sigue creciendo hasta el último trimestre del año, pero menos de lo que lo hacía en otros momentos. De hecho, la ralentización arrastra a la baja el crecimiento de una compañía que todos los trimestres, menos el último, ha visto aumentar sus ventas más de un 70%. En los últimos tres meses de 2025 este avance se quedó en el 42%, algo que relacionan con "la situación económica norteamericana". En cualquier caso, pesan más el tirón de la Unión Europea (donde han vendido un 63% más que el año anterior) o de la zona Asia-Pacífico, que supone un 144% más de ingresos para ellos que en el ejercicio previo, principalmente por la "gran evolución" del mercado en India.

"Esta buena evolución de las ventas, combinada con una gestión rigurosa de los costes de explotación ha permitido a Vytrus incrementar su ebitda [resultado antes de descontar el pago de impuestos, amortizaciones o depreciaciones] un 106% respecto a 2024, alcanzando la cifra de 4,16 millones de euros", precisa la compañía en un comunicado, en el que recuerda que el objetivo para 2027 es estar facturando 12 millones de euros y ganando, en bruto, 5 millones de euros.

Fábrica en Terrassa

El plan sigue, así pues, cómodamente vigente. Además, guardan un as bajo la manga que es que a finales de este año tendría que estar lista una nueva fábrica con la que prevén triplicar su capacidad de producción. Vytrus Biotech prevé invertir un total de 3,5 millones de euros en una nueva planta industrial en la que se está trabajando ahora mismo.

"El proyecto incluye la firma de un contrato de arrendamiento a largo plazo (15 años) para una nave de 1.600 metros cuadrados que alojará las instalaciones productivas y logísticas, manteniendo en la misma localidad sus sedes de I+D+i y oficinas", recuerda el comunicado. "La iniciativa responde al crecimiento continuado de la compañía y a la necesidad de dar cobertura a la demanda global de ingredientes activos naturales, con potencial de alcanzar un incremento de hasta cinco veces la capacidad con inversiones adicionales futuras", completan.

La inversión acometida, por ahora, para lograrlo, esos 3,5 millones de euros, vienen en parte de un préstamo de 2 millones de euros firmado con el Institut Català de Financies (ICF). Esta entidad pública financia operaciones de este estilo para lograr que empresas catalanas industriales o tecnológicas puedan crecer y consolidarse en el territorio. Para Vytrus supone, de hecho, poder multiplicar por tres su capacidad de producción, sin invertir en ello prácticamente la mitad de lo que ingresa.