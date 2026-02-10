Del palco del Camp Nou a la discoteca Sutton: Porcelanosa aumenta un 20% su negocio en Catalunya

El grupo de sanitarios y reformas Porcelanosa está ampliando su negocio en Catalunya y durante el anterior ejercicio, 2025, aumentó su facturación un 20% respecto al ejercicio anterior, hasta cerrar unas ventas de 32 millones de euros. Entre sus negocios más relevantes destacan la obra de los baños del palco del Spotify Camp Nou, la reforma integral de la también barcelonesa discoteca Sutton, viviendas de lujo en Sitges o Francesc Macià y una nueva promoción residencial gestionada por Llave de Oro, entre otros.

“Catalunya es una plaza muy importante para nosotros, un mercado totalmente estratégico. Después de Madrid [dónde también participaron en los baños de la reforma del Bernabeu], es el segundo punto en volumen de negocio”, ha afirmado el director de Porcelanosa Catalunya, Pedro Marchante, este martes en una rueda de prensa desde la tienda de referencia de la marca (flagship) ubicada en la avenida Diagonal de Barcelona.

Porcelanosa Group es una empresa que nació en Villareal en 1973 y que ha ido creciendo hasta lograr unos 1.200 de puntos de venta en 140 países en todo el mundo. Inicialmente, se especializó en porcelana, cerámica y azulejos y progresivamente ha ido evolucionando hacia una empresa de sanitarios, construcción y rehabilitación de vivienda.

En Catalunya tiene presencia desde 2004, emplea hoy en día a unas 70 personas y aspira a incrementar su presencia. En el segundo semestre del presente año abrirán una nueva tienda de venta y exposición de producto, esta estará concretamente ubicada en Rambla Nova, número 65.

“El mercado inmobiliario está tendiendo a invertir en Tarragona por el precio del suelo, en Barcelona el metro cuadrado escasea bastante. Llega el momento de apostar por una plaza que tiene mucho recorrido”, ha manifestado Marchante. La voluntad de la firma es diversificar sus clientes, dado que la mitad de su facturación actualmente proviene de la provincia de Barcelona.

Otro territorio en el que pretenden expandirse es Andorra, que se gestionará desde Barcelona y para el que en 2026 estiman facturar unos dos millones de euros.

Las previsiones de crecimiento de facturación para este 2026 es de entre un 7 y 8%, más moderado en comparación con las del anterior ejercicio debido a que vienen de cerrar “obras muy singulares” y que les han disparado la facturación –como es el caso de los baños de los palcos del Camp Nou, entre otros-. No obstante, confían en que el mercado catalán crezca por encima de la media española, que estará del orden de entre 4-5%.

La construcción industrializada será uno de sus vectores de crecimiento, con cocinas y baños fabricadas por módulos e instaladas en la vivienda o establecimiento. Como ejemplo, Marchante ha explicado que han cerrado recientemente un contrato con la cadena Hotel Princess para instalar 500 baños modulares en una nueva apertura en Jamaica.