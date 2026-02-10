El Govern aprueba la estrategia para activar el suelo industrial sin desarrollar e impulsar la expansión económica

El Govern ha acordado este martes acelerar la activación de suelo destinado a actividad económica en Catalunya con el objetivo de facilitar la expansión industrial y logística. La decisión se ha aprobado en el Consell Executiu y la ha explicado posteriormente la portavoz del Govern y consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. "Queremos resolver dos necesidades urgentes: activar suelo que ya está preparado pero sin desarrollar y también generar oportunidades para inversores internacionales que tienen interés por instalarse en Catalunya", ha resumido.

Según ha detallado, la medida busca impulsar el diseño y la ejecución de una estrategia destinada a proveer el suelo necesario para el crecimiento industrial y logístico aplicando criterios de reequilibrio territorial, priorización sectorial y sostenibilidad ambiental. La intención es que Catalunya "mantenga y amplíe su liderazgo" como territorio de base industrial mediante la ordenación de nuevas áreas de actividad económica con parcelas de gran formato situadas en zonas bien conectadas con infraestructuras de transporte.

Revisar la planificación

La iniciativa también contempla revisar la planificación existente. El Govern plantea reducir o incluso desclasificar aquellos sectores previstos como suelo industrial que no se han desarrollado y que no responden a las necesidades actuales del mercado. En este contexto, los departamentos de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y de Empresa i Treball asumirán la responsabilidad de priorizar y ordenar el suelo de actividad económica actualmente sin desarrollar, además de promover nuevas áreas industriales.

Actualmente, Catalunya dispone de una amplia reserva de suelo industrial calificado pero no ejecutado. En concreto, existen 1.480 sectores que suman más de 14.000 hectáreas, con un 78% del techo edificable aún pendiente de construcción. Esta situación se concentra especialmente en comarcas como el Vallès, el Baix Llobregat, el Camp de Tarragona y Ponent, ha concretado la consellera. Paralelamente, el Govern ha detectado la necesidad de contar con parcelas de grandes dimensiones que no pueden implantarse en cualquier suelo ya calificado.

Polígono de la Zona Franca de Barcelona / CZFB

La estrategia aprobada plantea, por tanto, consolidar los sectores industriales existentes cuando las condiciones lo aconsejen, garantizar que el planeamiento municipal reduzca suelos industriales no ejecutados ubicados en zonas inadecuadas y crear nuevas áreas adaptadas a la demanda actual. Uno de los elementos centrales de estos nuevos desarrollos será la apuesta por el transporte intermodal y la movilidad sostenible.

Comisión de coordinación

El plan se articula en cuatro grandes ejes de actuación. El primero es la creación de una comisión de coordinación interdepartamental para agilizar la tramitación urbanística vinculada al suelo industrial y mejorar la coordinación entre los distintos organismos que emiten informes sectoriales. El segundo prevé analizar el territorio con datos objetivos de demanda que permitan justificar nuevas implantaciones industriales de gran formato, priorizando aquellos desarrollos impulsados por más de un municipio.

El tercer eje se centra en adaptar a la normativa vigente la ordenación de suelos industriales que no se han desarrollado, impulsando su transformación o desclasificación. El objetivo es que los nuevos desarrollos se ejecuten bajo criterios previamente definidos y con elevados estándares de sostenibilidad ambiental que faciliten la atracción de inversiones vinculadas a la transición verde. El cuarto eje contempla detectar necesidades de suelo industrial en todo el territorio catalán y facilitar su implantación, incorporando mecanismos de reequilibrio territorial en zonas con menor dinamismo económico para evitar su exclusión del crecimiento productivo. En este sentido, la estrategia apuesta también por la regeneración urbana y la cohesión territorial.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, este martes en rueda de prensa / ACN

El Executiu enmarca esta estrategia dentro del Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 y de la Estratègia de Captació i Retenció d’Inversions 2026-2030, que reclaman una reordenación territorial que priorice la creación de grandes áreas industriales y reorganice el suelo existente con criterios de equilibrio territorial. La iniciativa responde a los objetivos del Pla de Govern de recuperar el liderazgo económico de Catalunya en Europa y fomentar la creación de empleo de calidad. Asimismo, el plan Catalunya Lidera fija como prioridad ampliar y modernizar la oferta de suelo industrial, con especial atención a las zonas rurales. La estrategia aprobada se incorporará a la futura Llei de Territori y a la revisión del Pla Territorial General de Catalunya.