El Gobierno abre la puerta a una alianza con Oracle en plena ofensiva millonaria del gigante texano en España

Oracle, el gigante de centros de datos con sede en Texas, ha desplegado su plan de inyectar 1.000 millones de dólares (839 millones de euros) en España durante la próxima década, a medida que la península ibérica gana mayor terreno dentro de su expansión europea. Y ahora está ultimando su acercamiento al Gobierno, a través de una alianza estratégica. Albert Triola, director general de Oracle España, no ha precisado más detalles acerca de los acuerdos que tienen sobre la marcha con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y el Ejecutivo español en general, ya que son “conversaciones privadas”.

No obstante, sobre la cuestión del papel de Oracle en la soberanía de datos a escala global, el directivo ha detallado que los contactos se han realizado “bajo petición del Gobierno". Además, ha asegurado que la alianza se realizará tanto en el ámbito federal tanto como regional para cada comunidad autónoma (CCAA) y que cumple con todas las directivas europeas. "La Unión Europea tiene algunas directivas y actualmente cumplimos con la directiva, aunque hay comunidades autonómas y gobiernos que tienen sus propias directivas". Triola ha precisado que aunque aún no puede dar más detalles, ha precisado que la tecnológica ya ha alcanzado acuerdos de este calibre con otros gobiernos como Reino Unido, Alemania y Países Bajos.

El nuevo consejero delegado global de Oracle, Mike Sicillia, ha escogido a España como su primera parada dentro del Oracle AI World Tour 2026 celebrada este martes en la Insititución Ferial de Madrid (IFEMA). Sicillia, quién fue nombrado co-CEO de Oracle tras la salida de Safra Catz en septiembre, ha avanzado este martes que también trabaja con el Banco Santander sobre un posible acuerdo. "Estamos muy emocionados acerca de este punto de inflexión y tenemos grandes cosas en marcha con el Santander", ha revelado el directivo.

Y es que España se ha consolidado como un punto clave de la expansión de Oracle en el Viejo Continente, detrás de Fráncfort. En estos últimos dos años, Oracle ha logrado firmar 200 clientes, entre ellos el despacho Garrigues, el Grupo Bimbo y MásOrange.

Telefónica se ha convertido en un socio estratégico de Oracle en España en el último año: es el anfitrión de una de sus instalaciones en las afueras de Madrid, con una capacidad de hasta 100 megavatios (MW). Aunque Triola no ha dado más detalles sobre las inversiones concretas que ha realizado en España desde 2024 ni la cantidad que ha desembolsado en el país hasta la fecha, ha reiterado su apuesta en la “soberanía de la IA”.

El directivo español también ha despejado las dudas sobre las preocupaciones en torno al gasto multimillonario en IA. “Entiendo la inquietud con la IA, pero estoy convencido que ya lo usáis sin daros cuenta”, ha expuesto, haciendo énfasis en el papel que los agentes de IA juegan en la vida cotidiana. “Me permiten la frase, pero es para flipar”.

En la última semana, Oracle anunció que iba a recaudar hasta 50.000 millones de dólares en deuda para captar más fondos y alimentar el gasto en centros de datos de IA. Aunque las acciones de IA han sufrido pérdidas generalizadas en las últimas semanas debido a los temores sobre el gasto en IA, los analistas de Goldman Sachs creen que los inversores siguen mostrando un gran interés por invertir.

Los títulos de las grandes tecnológicas como Nvidia y Oracle se han visto bajo presión en las últimas semanas, aunque se han tomado un respiro este martes. Las acciones de Oracle suben con fuerza un 9% en la pre apertura de Wall Street este martes.