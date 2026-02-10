Falta una semana al trabajo y se va con indemnización y paro: el curioso caso de un trabajador explicado por un experto

Puede parecer increíble, pero ha sucedido. Un trabajador faltó siete días seguidos al trabajo sin justificación alguna y terminó obteniendo una indemnización por despido improcedente y el derecho a cobrar el paro. Así lo ha relatado el asesor fiscal José Ramón López Martínez, que ha desgranado este caso como ejemplo de cómo un error formal puede tener grandes consecuencias legales para una empresa. Lo que podría parecer una falta grave del empleado, acabó favoreciéndolo legalmente debido a un fallo de procedimiento por parte del empleador.

Según López Martínez, situaciones como esta se dan más de lo que parece, sobre todo en pequeñas y medianas empresas que no cuentan con asesoramiento jurídico constante. Muchas veces las empresas actúan por intuición en vez de seguir el procedimiento legal establecido. En este caso concreto, la empresa dio de baja en la Seguridad Social al trabajador tras una semana completa de ausencias sin justificar, sin enviarle antes una carta de despido ni abrir expediente disciplinario. Ese fue el error clave.

El fallo de la empresa

“Faltas una semana entera injustificadamente al trabajo y consigues una indemnización por despido improcedente y además coges el paro. ¿Cómo es posible que haya pasado esto?”, se pregunta el experto al explicar el caso. La respuesta, según él, es clara: “Ha pasado porque el trabajador ha sido el listillo y la empresa la víctima”. En su relato, explica que la empresa actuó erróneamente al asumir que el trabajador no volvería y darlo directamente de baja, sin seguir el procedimiento legal adecuado para un despido disciplinario.

“La empresa lo que ha hecho es entender que este señor no iba a venir más a trabajar y le ha dado de baja en la Seguridad Social”, explica. Ese movimiento administrativo fue aprovechado por el propio afectado para iniciar una reclamación formal. El trabajador, pese a haber faltado injustificadamente durante una semana, entendió que no había recibido ningún despido ni notificación, por lo que la actuación de la empresa podía considerarse un despido tácito sin procedimiento.

La reclamación del trabajador

“Lo que hizo fue irse al SMAC de su provincia, puso la papeleta de conciliación y reclamó que esto era un despido improcedente”, relata López Martínez. El SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) es el paso previo obligatorio antes de interponer una demanda laboral ante los tribunales. A pesar de que parecía una reclamación sin posibilidades, el procedimiento avanzó, y el defecto de forma pesó más que los hechos objetivos de la ausencia prolongada.

Defecto de forma

“Puedes pensar que el juez no le va a dar la razón al trabajador si una persona falta 7 días sin justificar a su trabajo. Lo más lógico es que se le despida”, explica el asesor. Sin embargo, aclara que el juzgado no entra a valorar solo el fondo, sino también si el procedimiento ha sido el correcto. “Pues no, porque hay un defecto de forma. La empresa tendría que haber emitido una carta de despido con todo el detalle de ese despido para que sea disciplinario”, añade. Al no hacerlo, el despido se consideró improcedente.

Como consecuencia, el trabajador tiene ahora derecho a percibir una indemnización de 33 días por año trabajado y, además, puede acceder a la prestación por desempleo. Esto se debe a que la empresa, al no formalizar el despido, no acreditó legalmente que hubiera una baja voluntaria ni tampoco una causa disciplinaria válida. Para la administración y para el juzgado, el cese del contrato fue decisión de la empresa sin justificación debidamente documentada.

José Ramón López Martínez concluye con una advertencia clara tanto para empresas como para trabajadores: “Tanto si eres empresa como trabajador, o haces perfectamente las cosas o te la lían”.