Un empresario de 31 años que factura 120.000 euros con su negocio de baños portátiles: esta es la historia de Daniel Tom

Daniel Tom es un ejemplo más de personas que deciden emprender a una edad temprana. Este empresario, de tan solo 31 años, cuenta con su propia empresa de alquiler y mantenimiento de baños portátiles. Bay Area Sanitation ofrece servicios de limpieza semanal, retirada y tratamiento de residuos. Actualmente, la empresa dispone de 12 camiones que operan en los alrededores de la bahía de San Francisco, gestionando aproximadamente 2.000 baños portátiles.

A pesar del rechazo que suele generar este trabajo entre sus conocidos, Tom no se cansa de mostrar el día a día de la empresa en su canal de YouTube. En estos vídeos, el empresario pretende dar a conocer su modelo de negocio e ingresos, con el objetivo de cambiar la percepción de la gente.

Un sector rentable que ofrece mucha estabilidad

Desde sus inicios en 2023, con un solo camión y 100 baños portátiles, Daniel consiguió sacar rentabilidad a la empresa. Con el paso del tiempo, su negocio no ha hecho más que crecer, facturando más de tres millones de euros en 2024, y alcanzando los 4,3 millones en el año 2025. La mayoría de los beneficios de su empresa se deben a los alquileres a largo plazo, con rentas de 160 euros mensuales. Por otro lado, los servicios para eventos puntuales se estiman entre los 200 y 400 euros.

Uno de los puntos fuertes de su negocio es que cubre una necesidad humana básica, además de que su sector depende poco de la tecnología. En este caso, el empresario se alegra de resistir frente a la automatización y auge de la IA en el mercado empresarial.

A día de hoy, su empresa cuenta con una plantilla de 19 trabajadores que le supone un coste correspondiente al 30% de los ingresos. El empresario afirma que sus ingresos anuales rondan los 120.000 euros, unos que invierte, en gran parte, con el objetivo de seguir creciendo. Su objetivo para los próximos cinco años sería alcanzar las 5.000 unidades de baños portátiles, permitiéndole obtener ingresos anuales de 10 millones de euros.