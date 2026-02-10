Cuándo se cobra el paro en febrero de 2026: fechas previstas en los bancos

Una vez que empieza el mes de febrero, los beneficiarios de prestaciones por desempleo permanecen atentos a la fecha de cobro del paro. Por ello, es fundamental informarse del día oficial que establece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), así como de las fechas que fija cada entidad bancaria.

Según la normativa, la prestación por desempleo se abonaría en el mes siguiente al que corresponde. En este caso, el paro de enero se cobraría en el mes de febrero. Las autoridades suelen fijar este ingreso entre los días 10 y 15 de cada mes. Además, si coincide con fin de semana o festivo, el abono se realizaría el primer día laborable después de esta fecha.

Cuándo se cobra el paro en cada banco

En este caso, según las estimaciones del Gobierno, el paro correspondiente a enero de 2026 llegaría el martes 10 de febrero. Como ya mencionamos, el margen se ampliaría hasta el 15 de febrero, con excepciones para festivos. Sin embargo, el ingreso de las prestaciones depende sobre todo de las entidades bancarias.

Algunos bancos incluso adelantan las fechas de cobro, siempre que cuenten con autorización del SEPE. De hecho, muchos organismos ya han anunciado los días previstos para que los desempleados reciban el paro:

Banco Santander : 3 de febrero

: 3 de febrero OpenBank : 3 de febrero

: 3 de febrero Bankinter : 9 de febrero

: 9 de febrero Abanca : 10 de febrero

: 10 de febrero Banco Sabadell : 10 de febrero

: 10 de febrero BBVA : 10 de febrero

: 10 de febrero CaixaBank : 10 de febrero

: 10 de febrero Cajamar : 10 de febrero

: 10 de febrero Cajasur : 10 de febrero

: 10 de febrero Ibercaja : 10 de febrero

: 10 de febrero ING : 10 de febrero

: 10 de febrero Unicaja: 10 de febrero

Las entidades recuerdan la importancia de registrar correctamente los datos personales y bancarios. Además, los usuarios deben cumplir con los trámites obligatorios, como la renovación de la demanda de empleo. Siempre que se cumplan los requisitos necesarios, los pagos del paro se llevarán a cabo según la fecha prevista.