La CNMV autoriza la OPA voluntaria de Bondalti sobre la catalana Ercros

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) de acciones del grupo químico catalán Ercros formulada por la portuguesa Bondalti Ibérica, según ha informado este martes el supervisor bursátil.

La operación se extiende a la totalidad de las 91.436.199 acciones en que se divide el capital social de Ercros. El precio ofrecido asciende a 3,505 euros por título y se pagará íntegramente en efectivo, lo que supone un importe total de aproximadamente 320,5 millones de euros.

La efectividad de la OPA queda condicionada a que la oferta sea aceptada por un número de acciones que represente más de la mitad de los derechos de voto de Ercros.

En este contexto, la contraprestación ha sido fijada libremente al tratarse de una oferta voluntaria y no ha sido sometida a consideración como precio equitativo. La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de un número de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Ercros. Esta condición se cumpliría si aceptan al menos 45.718.100 acciones, considerando que la compañía no posee autocartera.

En garantía de la operación se han presentado dos avales: uno de Banco Santander, por importe de 269,2 millones de euros, y otro de BBVA, por 60 millones de euros.

El plazo de aceptación será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, y finalizará también en un día hábil bursátil.

Noticias relacionadas

El oferente declara que exigirá la venta forzosa si se cumplen los requisitos para ello. En caso contrario, promoverá una oferta de exclusión, siempre que el precio no sea superior al de la oferta actual.