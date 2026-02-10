Los clientes de Condis recaudan más de 120.000 euros para financiar proyectos de salud en Catalunya

Los clientes de la cadena de supermercados Condis han recaudado más de 120.000 euros en 2025 para impulsar proyectos de salud en toda Catalunya mediante el sistema de microdonaciones Arrodoniment Solidari. En total, se realizaron cerca de medio millón de aportaciones que permitirán financiar en 2026 varias iniciativas vinculadas a la investigación médica y la prevención en ocho centros sanitarios.

Los resultados de la campaña se han presentado este lunes en un acto celebrado en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, en el centenario de Gaudí. Durante el pasado año, ocho hospitales catalanes se beneficiaron de los fondos recaudados, destinados a programas de investigación y asistencia sanitaria: el Hospital de la Vall d'Hebron, el Hospital Clínic y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona; el Parc Taulí Hospital Universitari, en Sabadell; el Institut de Recerca Biomèdica - IRB, en Lleida; el Centre Hospitalari - Fundació Althaia, en Manresa; el Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, en Girona; y el hospital Germans Trias i Pujol - Can Ruti, en Badalona.

"El alto nivel de participación de nuestros clientes y clientas nos demuestra que aún tenemos mucho que aportar en el ámbito sanitario", ha afirmado Manel Romero, director general de Condis. "Con el Arrodoniment Solidari, facilitamos que todo el mundo pueda contribuir al progreso de los principales centros sanitarios del país, que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas".

Los hospitales beneficiados en 2026

De cara a 2026, la iniciativa seguirá centrada en el ámbito de la salud y apoyará a ocho nuevas entidades sanitarias de Catalunya. Los proyectos seleccionados abarcan desde programas de apoyo emocional y físico para pacientes con cáncer hasta líneas de investigación en enfermedades neurológicas ultrarraras y la mejora de sus tratamientos.

Las entidades beneficiarias de 2026 serán: Fundació Amics Hospital del Mar, Hospital Santa Caterina (IAS - Girona), Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV - Tarragona), Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB), Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Fundació Hospitalàries Sant Boi, Residència Aura de Manlleu (Consorci Hospitalari de Vic) y Sant Joan de Déu – Terres de Lleida.

¿Qué es el Arrodoniment Solidari?

El Arrodoniment Solidari, implementado por Worldcoo, es un sistema que permite a los clientes redondear el importe final de su compra al alza y destinar la diferencia a proyectos sociales. La aportación se realiza de forma automática en el momento del pago con tarjeta o dispositivo móvil, facilitando la participación de los consumidores de manera voluntaria.

Funciona en los supermercados Condis desde 2018. La opción de colaborar aparece automáticamente en el TPV cuando los clientes pagan con tarjeta o móvil, facilitando que puedan sumarse al proyecto simplemente redondeando unos céntimos de su ticket de compra.

Noticias relacionadas

Condis Supermercats celebra este año su 65º aniversario. Fundada en 1961 y con sede en Barcelona, la empresa se ha consolidado como uno de los principales referentes del sector de la distribución alimentaria en Catalunya y Andorra. Actualmente cuenta con 740 supermercados, tanto de gestión propia como en régimen de franquicia, de los cuales más de 240 se encuentran en la ciudad de Barcelona, lo que la posiciona como una cadena clave en el modelo de supermercado de proximidad.