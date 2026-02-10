Catalunya levanta este miércoles las restricciones por la gripe aviar, después de un mes sin nuevos casos

Catalunya levanta este miércoles las restricciones que se estaban aplicando desde el pasado 24 de diciembre en las comarcas de Lleida tras la detección de un primer foco de gripe aviar en Bellpuig (Urgell) y, unos días después, en Castellnou de Seana (Pla d'Urgell). Como ha transcurrido ya el preceptivo mes de cuarentena sin que se declaren nuevos casos, la Conselleria d’Agricultura autoriza desde este 11 de febrero que se reanude el movimiento de aves vivas y de productos derivados en la zona situada en un radio de 10 kilómetros alrededor de los focos. Esto beneficia a 17 municipios, desde Bellvís hasta Sant Martí de Riucorb.

Pese a eso, y ya que el riesgo de contagio de las aves de corral es aún alto, porque el virus circula a través de aves salvajes, se mantienen vigentes algunas medidas de precaución como la prohibición de la presencia de aves de corral en espacios en los que se produzcan concentraciones como ferias, certámenes o exhibiciones, la prohibición de criar aves de corral al aire libre. Estas medidas son actualmente de aplicación en todo el Estado por orden ministerial en vigor desde el pasado 10 de noviembre.

Las explotaciones avícolas donde se detectaron los focos de influenza aviar podrán restablecer su actividad con normalidad, una vez completadas las operaciones de limpieza y desinfección finales y garantizada la ausencia del virus, mediante la introducción de un número reducido de aves centinela para verificar que no existe circulación viral, indica la conselleria que dirige Òscar Ordeig.

¿Cómo llegó hasta allí?

Parece claro que el origen de esos dos focos fue la cercanía de aves salvajes, incluso de plumas o de excrementos, a las explotaciones afectadas. Los investigadores recuerdan que es complicado contener una enfermedad que viaja volando. "Estamos viendo que hay mucha fauna salvaje que es portadora del virus de la influenza, y no se descarta que haya podido llegar a la granja afectada por los excrementos de algún ejemplar infectado, por ejemplo", admitía recientemente Ordeig, que no descarta que el contagio pudo haberse producido por varias vías, que incluirían que los restos infectados con el virus llegaran en un vehículo de transporte. Las 58 explotaciones cercanas al foco inicial han dado en todo momento resultado negativo en las analíticas que se les han practicado.