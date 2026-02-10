La Generalitat volverá a firmar nuevos créditos con los bancos tras 14 años dependiendo del FLA

La Generalitat de Catalunya volverá a firmar nuevos créditos con los bancos para financiarse, 14 años después de circunscribir su deuda a los mecanismos mancomunados del Fondo de Liquidez Autonómica. La conselleria de Economia ya dio un primer paso en mayo del año pasado para refinanciar parte de su deuda ya contraída con entidades privadas y pagar así menos intereses y ahora va un paso más allá y recurre directamente a los mercados para conseguir nueva liquidez. La administración catalana dejó de recurrir al mercado privado en 2012 para obtener fondos debido a que su solvencia se hundió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y ello provocó que su pasivo fuera calificado como 'bono basura'.

El Consell Executiu ha aprobado este martes la autorización de operaciones de préstamos bancarias por valor de 292,75 millones de euros. Desde la conselleria de Economia ya han iniciado contactos con distintas entidades bancarias para tratar de firmar dichos préstamos a un interés razonable para la Generalitat. El criterio difundido por el departamento dirigido por Alícia Romero ha compartido a este respecto que deberá cumplir el "criterio de prudencia financiera" fijado por el Ministerio de Economía, "equivalente al coste de financiación del Tesoro + 20 puntos básicos (T+0,20%)".

La administración catalana, tras años de control del gasto y con un déficit cercano a cero, trata de reconducir sus finanzas y diversifica sus canales de ingresos para tratar de pagar los menores intereses posibles. En mayo del año pasado firmó la refinanciación de 3.500 millones de euros de deuda que le debía al Estado, a través del FLA, y que ahora le debe a distintos bancos, desde el BBVA, al Banc Sabadell, pasando por CaixaBank, entre otros. Con dicha operación, la administración catalana estima que ahorrará unos 127 millones de euros, ya que las condiciones de mercado que le ofrecen dichas entidades son mejores que las que, por regulación, le daba el FLA.

Ahora vuelve a recurrir al mercado privado, pero para emitir nueva deuda. Una vez la Generalitat acuerde las condiciones definitivas con la banca, las distintas operaciones deberán ser validadas por el Consejo de Ministros. Desde Economia recurren ahora a deuda nueva a la espera de si pueden obtener o no también fondos adicionales mediante un proyecto de presupuestos. La consellera Romero está en negociaciones con ERC y Comuns para tratar de cerrar unas nuevas cuentas públicas que le permitan sumar caudales a la Generalitat y costear el incremento de gastos que la propia inflación, entre otros, le va generando.