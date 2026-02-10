Incapacidad temporal
El abogado Ignacio de la Calzada desmonta el mito del Tribunal Médico: "A los 12 meses de baja la prórroga es automática"
El experto en derecho laboral aclara qué ocurre al cumplir un año de incapacidad temporal
Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre los despidos por bajo rendimiento: “La mayoría son improcedentes”
Las bajas médicas, o situaciones de incapacidad temporal, son una herramienta clave del sistema laboral y sanitario para proteger a los trabajadores que, por enfermedad o accidente, no pueden desempeñar su labor habitual. En España, esta figura permite que el empleado se recupere sin perder su relación laboral ni su derecho a cobrar durante el periodo de recuperación. Sin embargo, cuando una baja se prolonga en el tiempo, suelen aparecer dudas.
¿Qué sucede exactamente cuando una baja médica alcanza el año de duración? ¿Debe el trabajador enfrentarse al Tribunal Médico para continuar percibiendo prestaciones? ¿Quién paga a partir de ese momento? Son preguntas habituales que generan ansiedad e incertidumbre. Para resolverlas, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada aclara el proceso tras los 12 meses de incapacidad.
Un año de baja médica
“A los 12 meses de baja la prórroga es automática y no, no hace falta que pases por el Tribunal Médico”, afirma De la Calzada. Esto significa que el trabajador no tiene que enfrentarse a una evaluación médica especial al llegar al año de incapacidad, como muchos creen erróneamente. La confusión, explica, persiste pese a los cambios legislativos recientes que simplifican el proceso.
El letrado detalla que “la duración máxima de una baja es de 12 meses y se puede prorrogar otros 6 hasta un máximo de 545 días”, según la normativa vigente. Es decir, aunque la baja se prolongue, no se extingue automáticamente al cumplir un año. El problema, añade, es que “mucha gente cuando llega a los 12 meses no sabe qué tiene que hacer”, y en realidad no tiene que hacer nada: la prórroga es automática.
De la Calzada recuerda que este automatismo fue introducido por la aprobación del Real Decreto 2/2023, de 16 de marzo del año pasado. Con esta norma, se eliminó la necesidad de acudir al Tribunal Médico en ese punto del proceso, salvo que la administración decida expresamente iniciar una evaluación. “Tu baja se entiende prorrogada automáticamente, no tienes que pasar por el tribunal médico”, reitera.
¿Quién paga la baja?
Otra gran duda habitual entre los trabajadores de baja prolongada es quién se hace cargo del pago de la prestación más allá del primer año. En este punto, el abogado aclara: “¿Pero quién te paga? Te va a seguir pagando tu empresa hasta los 18 meses”. Es decir, la situación no cambia para el trabajador en cuanto a los pagos hasta que se supere ese nuevo límite temporal.
Solo si la baja se extiende más allá de los 18 meses el trabajador podrá solicitar lo que se conoce como pago directo a la Seguridad Social, ya sin pasar por la empresa. De la Calzada lo resume así: “Después puedes pedir el pago directo y todo esto hasta que la Seguridad Social bien te dé una incapacidad permanente o bien te dé el alta médica”.
Por tanto, el recorrido de una baja médica puede prolongarse hasta casi un año y medio sin trámites adicionales por parte del trabajador. El final del proceso solo llegará cuando la administración determine que el empleado está en condiciones de reincorporarse o cuando reconozca una incapacidad permanente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
- Miguel Ángel, jubilado de 78 años: 'Comparto piso desde hace seis años porque cobro 650 euros al mes
- Audiencias TV ayer | ‘Una nueva vida’ consigue liderar en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Trabajar 40 años y no llegar: la mitad de los futuros jubilados tendrá dificultades para mantener su nivel de vida
- Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados
- Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso