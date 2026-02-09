26 enterramientos
¿Quién es el empresario Roman Arnold? El propietario de la finca de Girona donde han encontrado restos arqueológicos
El hallazgo se produjo mientras se ejecutaban unas obras para construir una piscina en el patio
Josep Coll
La finca de la calle del Portal Nou de Girona, situada en el Barri Vell y donde se han localizado 26 enterramientos, es propiedad del fundador de la conocida marca de bicicletas de alta gama Canyon, Roman Arnold. El empresario compró el edificio —que anteriormente había sido propiedad de la familia Bartrina— hace unos años, y el hallazgo se produjo mientras se ejecutaban unas obras para construir una piscina en el patio.
En febrero del año pasado, Canyon abrió en Girona el primer Experience Partner en España. Bajo el nombre de Rocacorba Atelier, el espacio se ubica en la calle del Nord y se suma a la oferta de tiendas vinculadas al ciclismo que hay en la ciudad, especialmente en el casco antiguo. A escala estatal, este local se añadió al Canyon Factory Service de Tres Cantos (Madrid). Más adelante, en julio de 2025, la marca inauguró otro establecimiento en Barcelona, llamado Jordan.
En cuanto a Roman Arnold, el empresario fundó en 1985, junto con su hermano Franco, la empresa Radsport Arnold, que inicialmente funcionaba como distribuidora. En 1996 el proyecto dio el paso de la distribución a la fabricación de bicicletas, un giro que a menudo se considera el origen de la marca Canyon tal como se conoce hoy. Actualmente, Franco Arnold ya no forma parte de la empresa.
