El Port de Barcelona recupera sus salidas de mercancías en tren pero pide acelerar las inversiones logísticas

El Port de Barcelona ha recuperado al fin este lunes, tras casi 20 días, todas sus conexiones ferroviarias para el transporte de mercancías. A la apertura del túnel de Rubí el pasado jueves se ha sumado este lunes la reapertura de la línea de Vilafranca en el tramo de Gelida, habilitado de momento únicamente para el transporte de mercancías. El fin de los trabajos en la AP-7 y en las vías ha permitido recuperar el paso de trenes por este punto. Con ello, "se ha restablecido la posibilidad de circular mientras se realizan las reparaciones", han destacado fuentes portuarias. Aún así, y después de lo ocurrido, desde el puerto se insiste en la necesidad de "reforzar y acelerar las inversiones pendientes del sistema logístico en Catalunya", además de urgir a trazar un Plan de Contingencia, tal y como propuso la semana pasada la conselleria de Territori, para "establecer protocolos de actuación futura" en caso de que se repita un cierre de las salidas de las mercancías por ferrocarril, como ocurrió tras el accidente ferroviario de Gelida que costó la vida a un maquinista en formación.

La huelga de maquinistas también ha impactado en el transporte de mercancías por ferrocarril. Tras dos semanas especialmente complicadas, el Port de Barcelona podría haberse visto de nuevo afectado, después del bloqueo de sus salidas ferroviarias a raíz del accidente del pasado 20 de enero en Gelida, lo que le ha obligado a recurrir desde entonces al transporte por carretera como alternativa.

El Port de Barcelona mueve en ferrocarril un 12% de los contenedores y un 40% de los vehículos, cifras que muestran la relevancia de este medio en un contexto en el que es necesario apostar por él para avanzar en la descarbonización, siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea. La meta europea es aumentar un 50% el transporte de mercancías por tren para 2030. En Catalunya, solo un 4% de las mercancías suben al tren.

Entradas y salidas

"Estas últimas semanas la mayoría de la carga que se movía en transporte ferroviario se movió en camión", insisten desde el puerto, que enfatizan que, de esta forma, pudieron evitar la acumulación de mercancías en sus instalaciones.

La circulación de mercancías por la línea de Vilanova en horario nocturno al cabo de tres días del cierre del paso por la línea R4 en Gelida permitió dar salida al 25% del volumen habitual de trenes, pero solo hacia el sur y el interior de la Península. La salida, como también la entrada, hacia la frontera francesa y el continente europeo quedó completamente cortada durante 16 días hasta el jueves 5 de febrero que reabrió el paso por Rubí.

Sin embargo, los problemas han puesto de manifiesto la debilidad de las infraestructuras en Catalunya, frente a una actividad económica que requiere de mayor capacidad. "Es necesario continuar posicionando Catalunya como centro logístico en el sur de Europa y proteger la actividad económica", han querido subrayar este lunes fuentes portuarias.

Noticias relacionadas

Mercancías paradas

El corte del tráfico ferroviario de mercancías ha provocado situaciones como la vivida por Railsider Mediterráneo, una empresa ferroviaria que tenía 24.000 toneladas de acero inmovilizadas en Portbou debido al corte. La química Inovyn en Martorell (antigua Solvay) llegó realizar una parada de producción tras quedarse sin stock por la falta de suministro de la materia prima que a diario le llega por ferrocarril hasta el interior de la planta.