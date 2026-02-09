Las personas que revisen sus declaraciones de la renta hasta el año 2021 podrán solicitar devolución de dinero

Después de que la Agencia Tributaria haya revisado declaraciones de la renta de ejercicios anteriores, se han encontrado algunos errores. Según confirman las autoridades fiscales, si los contribuyentes revisan sus declaraciones pasadas, podrán solicitar la devolución de dinero que se les cobró de manera equivocada.

Es importante recordar que las devoluciones se están aplicando para los contribuyentes que presentan solicitudes de revisión o rectificación de autoliquidación. En caso de que se demuestre un error en la carga fiscal, Hacienda deberá devolver el importe al ciudadano, así como abonarle los intereses de demora.

Se podrán revisar declaraciones de hasta cuatro años antes

Las autoridades fiscales señalan que muchas declaraciones habrían presentado datos incompletos o aplicados de forma incorrecta. En algunos casos, los ciudadanos no incluyeron deducciones fiscales que les correspondían, o no informaron sobre cambios en su situación personal o laboral.

Por otro lado, Hacienda no habría tratado adecuadamente la información, sin tener en cuenta situaciones laborales complejas, cambios de empleo o periodos con prestaciones. Con todo ello, se establecería un plazo de hasta cuatro años atrás para que los contribuyentes soliciten la revisión de sus expedientes fiscales.

Deducciones que se aplican de forma automática

La Agencia Tributaria establece diferentes tipos de deducciones fiscales de las que muchos contribuyentes pueden beneficiarse si cumplen con los requisitos. De esta forma, algunos usuarios podrán disminuir la carga del IRPF en su declaración, ya sea por motivos familiares, vivienda, donativos o por la actividad económica.

Existe algunas deducciones que se aplican de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite:

Deducción por familia numerosa : En caso de que el contribuyente posea el título de familia numerosa, la deducción se aplicaría de forma automática

: En caso de que el contribuyente posea el título de familia numerosa, la deducción se aplicaría de forma automática Deducción por maternidad : Esta reducción le correspondería a las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años

: Esta reducción le correspondería a las madres trabajadoras con Deducción por donativos a ONG : Aquellas aportaciones realizadas a organizaciones sin ánimo de lucro podrán deducirse si se presentan correctamente los justificantes

: Aquellas aportaciones realizadas a organizaciones sin ánimo de lucro podrán deducirse si se presentan correctamente los justificantes Deducción por actividades económicas: Los autónomos que cumplan con los requisitos establecidos podrán aplicar deducciones relacionadas con sus gastos e inversiones en la actividad económica

Hacienda recuerda a los contribuyentes que para aplicar estas deducciones es fundamental presentar los datos fiscales actualizados. En el caso de no informar acerca de cualquier cambio llamativo, los ciudadanos podrían estar pagando más dinero del que les corresponde.