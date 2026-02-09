El INE detecta un descenso de 50.000 viviendas turísticas en seis meses hasta un total de 329.764

En noviembre del año pasado había en España 329.764 viviendas turísticas, según los últimos datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 50.000 alojamientos menos que seis meses atrás, cuando el mismo organismo contabilizó un total de 381.837 viviendas, y casi 70.000 menos que en agosto de 2024, cuando se alcanzó el pico máximo de 403.267.

El organismo adscrito al ministerio de Economía, Comercio y Empresa realiza el conteo a partir de la técnica de 'web scraping' que supone extraer los datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España. Por tanto, los datos no distinguen entre pisos legales o ilegales, siempre que estén publicados en esas plataformas.

En este sentido, el motivo del descenso en la segunda mitad de 2025 puede tener que ver con el registro único del alquiler, herramienta creada en julio por el Ministerio de Vivienda que obliga a los propietarios de pisos turísticos a pedir al Registro de la Propiedad un número identificativo de su vivienda para poder publicar el alojamiento en cualquier plataforma web.

El objetivo de ese registro es aflorar los pisos turísticos ilegales, así como el fraude en los alquileres de temporada. Según los últimos datos, publicados hace una semana por el departamento que dirige Isabel Rodríguez, desde julio del año pasado se recibieron 412.253 solicitudes de registro, de las cuales el 78% fueron de alquiler turístico y el 22% de arrendamiento de temporada. Y aproximadamente el 21% del total han sido rechazadas (86.275).

Con una media de 4,93 plazas por vivienda, el INE contabiliza 1,6 millones de plazas en pisos turísticos en noviembre de 2025, por debajo del 1,9 millones de mayo del mismo año y de los 2 millones de plazas ofertadas que había en agosto de 2023.

Málaga, en cabeza

Málaga es, de lejos, la provincia con mayor número de alquileres turísticos, hasta sumar un total de 48.261, unos 200 menos que en mayo, pero 14.000 más que en agosto de 2020, cuando el INE empezó la serie. Son unas 225.920 plazas, lo cual triplica el número de plazas hoteleras de la región, que ascienden a alrededor de 80.000, según la misma fuente.

A Málaga le sigue las provincias de Alicante (29.697 pisos turísticos), que destaca por tener casi 10.000 viviendas de alquiler turístico menos que en mayo (40.273), Las Palmas de Gran Canaria (27.336), Santa Cruz de Tenerife (22.340), Baleares (19.398), Girona (17.754), Barcelona (15.741) y Madrid (15.309). Tanto en Barcelona como en Madrid se contabilizaron en el periodo unos 3.000 pisos turísticos que seis meses antes.

Cáceres y Badajoz crecen

En el lado contrario al decrecimiento están las provincias de Cáceres y Badajoz, que son las únicas, junto con Las Palmas de Gran Canaria, que gana pisos turísticos. En concreto, Cáceres suma un total de 1435 viviendas en alquiler turístico en noviembre de 2025, casi 100 más que seis meses antes, cuando tenía 1.348, y Badajoz alcanza las 678, unas 20 más frente al mes de mayo (657).

Esta tendencia, aunque es todavía muy incipiente para sacar conclusiones, se alinea con el anuncio de una de las principales plataformas de alquiler turístico, Airbnb, que anunció en noviembre su intención de llevar turistas a aquellas zonas menos visitadas de España a través de una campaña de promoción de estas zonas y de ayudas para reformar viviendas.