La huelga de maquinistas deja casi mil trenes cancelados hasta el miércoles: choque total entre sindicatos y Renfe por el seguimiento

Guerra de cifras y caos en las estaciones. La primera jornada de la huelga ferroviaria en España ha arrancado con un choque frontal de versiones sobre su incidencia. Mientras el sindicato mayoritario de maquinistas, SEMAF, cifra el seguimiento en un rotundo 100% de los trabajadores sin servicios mínimos, Renfe rebaja la participación a apenas un 11,6% durante el turno de mañana.

Este baile de cifras se produce en un lunes negro para miles de pasajeros, con 955 trenes cancelados previstos para los tres días de paros y retrasos generalizados en núcleos clave como Madrid, Barcelona y Valencia.

El conflicto, que se extenderá hasta el miércoles 11 de febrero, mantiene en vilo al Ministerio de Transportes. A las 11:00 horas ha comenzado una reunión decisiva entre el departamento que dirige Óscar Puente (quien no asiste personalmente por encontrarse de viaje oficial en Arabia Saudí) y los sindicatos CCOO, UGT y SEMAF. Sobre la mesa, una exigencia innegociable: un aumento urgente de la inversión en seguridad y mantenimiento tras los recientes accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Servicios mínimos y trenes afectados

Para minimizar el impacto, se han decretado unos servicios mínimos que el sector turístico ya califica de "insuficientes" para frenar el deterioro reputacional del tren en España. Si tiene previsto viajar, estas son las frecuencias garantizadas por la operadora pública:

Alta Velocidad y Larga Distancia : circula el 73% de los trenes (272 servicios cancelados hasta el miércoles).

: circula el de los trenes (272 servicios cancelados hasta el miércoles). Media Distancia : se mantiene el 65% de la operativa habitual.

: se mantiene el de la operativa habitual. Cercanías : funcionará el 75% en hora punta y el 50% el resto del día. En Cataluña, la situación es más compleja, con servicios de Rodalies oscilando entre el 33% y el 66%.

: funcionará el en hora punta y el el resto del día. En Cataluña, la situación es más compleja, con servicios de oscilando entre el 33% y el 66%. Mercancías: es el sector más castigado, con solo un 21% de circulaciones protegidas.

El Alvia Logroño-Madrid, cancelado pese a ser servicio mínimo

La primera jornada de huelga está dejando las primeras brechas en los servicios protegidos. El Alvia Logroño-Madrid de las 06:25h, que inicialmente figuraba como servicio mínimo, ha sido cancelado, dejando a decenas de pasajeros en tierra.

Como decimos, Renfe ha cifrado el seguimiento oficial de la huelga en un 11,6% durante el turno de mañana, una cifra que los sindicatos elevan considerablemente al descontar al personal movilizado obligatoriamente por los servicios mínimos.

Desde Renfe recuerdan que los viajeros afectados pueden anular o cambiar sus billetes sin coste. Sin embargo, el malestar crece en estaciones como la de Logroño, donde la supresión de servicios teóricamente "garantizados" ha incrementado la indignación de los usuarios en una jornada marcada por las reivindicaciones de seguridad y mantenimiento tras los recientes accidentes.

Inversión y personal

Más allá de las molestias al usuario, el trasfondo de esta huelga es puramente estructural. Los sindicatos exigen que el Ministerio de Hacienda autorice partidas extraordinarias para renovar la flota y, sobre todo, para frenar la externalización de cargas de trabajo en talleres. Desde los sindicatos apuntan a que no se trata solo de salarios, sino de la viabilidad técnica del sistema.

Por su parte, las agencias de viajes (Fetave, Unav y Acave) han lanzado un grito de alerta. Advierten que la pérdida de fiabilidad de la red ferroviaria está "expulsando" al viajero corporativo y al turista internacional, justo cuando el Gobierno impulsa el tren como alternativa sostenible frente al avión.

La Comunidad de Madrid critica la "falta de previsión"

La Comunidad de Madrid ha cargado este lunes contra el "caos" que se ha vivido en la región durante el primer día de huelga ferroviaria convocada a nivel estatal por la "falta de previsión y planificación" por parte del Ministerio de Transportes, con un trasvase de viajeros a la red de Metro del 7% que debe ser asumido por la Administración regional.

En declaraciones a los medios, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha censurado así al Gobierno por su falta de "previsión" ante las tres jornadas de huelga (de lunes a miércoles) convocada por todos los sindicatos ferroviarios del país y con unos servicios mínimos que, en el caso de Cercanías, funcionarán, como decimos, el 50% en hora valle y el 75% en hora punta.

"El Ministerio de Transporte en esta ocasión vuelve a hacer las cosas mal. No hay ningún tipo de previsión en este sentido", ha censurado el consejero, que ha recalcado que el "caos" que se está viviendo "simboliza el máximo desastre que es el Gobierno de España".

CCOO sigue con su apoyo total a la huelga

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha salido al paso de las críticas asegurando que la huelga que hoy paraliza parte de la red ferroviaria responde a objetivos laborales y de seguridad concretos, y no a un simple "malestar" pasajero.

Sordo ha subrayado que la liberalización del sector y el aumento masivo de frecuencias exigen un compromiso de inversión constante en infraestructuras que vaya más allá de la alta velocidad, poniendo el foco en unas Cercanías vitales para la clase trabajadora.

El líder sindical también ha revelado que existe un "malestar enorme" en las plantillas tras la filtración de conversaciones privadas de profesionales tras el reciente accidente de Adamuz (Córdoba), denunciando que los trabajadores se han visto expuestos a la "disputa política".

La Junta de Andalucía también

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha subido el tono de la confrontación política al asegurar que a los huelguistas "les asiste la razón" en sus protestas por la falta de mantenimiento.

Desde Lora del Río (Sevilla), la consejera ha vinculado directamente el caos actual con la "inseguridad" que el colectivo de maquinistas ya venía denunciando antes del trágico accidente de Adamuz el pasado 18 de enero. Según la Junta, la huelga es la respuesta lógica a un sistema que ha ignorado las alertas de los profesionales.

La administración andaluza ha lanzado un mensaje de auxilio económico, alertando de que la suspensión de la línea de Alta Velocidad con Madrid está provocando "pérdidas millonarias". Citando datos de la Federación de Hoteleros, la consejera ha cifrado en un 30% la caída de reservas y en un 15% las cancelaciones directas, un golpe demoledor para el turismo, que califica como la "joya" de la economía regional.

Cambio de billete sin coste o reembolso íntegro

Como viajero, si su tren ha sido cancelado, Renfe ofrece el cambio de billete sin coste o el reembolso íntegro. No obstante, se recomienda consultar la web oficial o la app de la compañía antes de desplazarse a la estación, ya que los efectos de la huelga podrían agravarse durante la tarde si no hay acuerdo en el Ministerio.