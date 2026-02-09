Tres días de paros en el tren
Claves de la huelga de maquinistas: por qué se convoca, qué trenes se ven afectados y servicios mínimos
La huelga de maquinistas arranca este lunes y se prolonga, en principio, hasta el miércoles
Renfe y varios operadores ajustan su oferta con servicios mínimos fijados por Transportes, con excepciones en Catalunya y País Vasco
Última hora de la huelga de maquinistas, hoy en directo
La huelga de maquinistas vuelve a tensar el sistema ferroviario en España en pleno foco sobre la seguridad, la fiabilidad del servicio y los retrasos acumulados. Los paros están convocados para los días 9, 10 y 11 de febrero, durante toda la jornada (de 00:00 a 23:59). El impacto se nota especialmente en Cercanías y en los corredores de Alta Velocidad, en un momento de alta sensibilidad social tras los últimos accidentes.
¿Por qué se convoca la huelga de maquinistas?
Los sindicatos, con SEMAF a la cabeza y con el apoyo de CCOO y UGT, sitúan la seguridad ferroviaria como eje central. Reclaman más inversión en mantenimiento, revisión de protocolos y un cambio "estructural" que eleve los estándares del sector.
El contexto pesa. El Gobierno ha aprobado medidas urgentes de apoyo a víctimas y familiares tras los siniestros de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que reabrieron el debate sobre infraestructura, prevención y respuesta ante emergencias.
Qué trenes se ven afectados
La convocatoria afecta a Renfe en sus distintos servicios (AVE/Avlo, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) y se extiende al conjunto del sector en distintos grados. También hay paro en parte de la cadena ferroviaria (incluida la circulación de mercancías), y hay operadores privados con actividad condicionada por la disponibilidad de personal de conducción.
En paralelo, el gestor de infraestructuras (Adif) también opera bajo un esquema de mínimos en tareas clave de mantenimiento para evitar que la huelga comprometa la seguridad y regularidad de la circulación.
Servicios mínimos oficiales
El Ministerio de Transportes fija los mínimos de referencia para el ámbito estatal:
- Cercanías: el 75% en hora punta y 50% el resto del día.
- Media Distancia: un 65% de los servicios habituales.
- Alta Velocidad y Larga Distancia: 73%.
- Mercancías: 21% de lo programado.
En Catalunya (Rodalies y regionales íntegros en la comunidad) y en el País Vasco (Cercanías de ancho ibérico y métrico) la competencia de mínimos es autonómica, con porcentajes propios.
Qué hacer si hay un billete comprado
Renfe ha habilitado la anulación o el cambio sin coste por sus canales de venta para quienes no quieran viajar o tengan su tren afectado. Antes de desplazarse a la estación, conviene comprobar el estado del servicio en la app/web del operador y revisar comunicaciones (SMS o email si el billete está asociado).
La negociación sigue abierta y puede haber ajustes operativos durante las tres jornadas. Con mínimos, la circulación se mantiene, pero la experiencia puede variar por corredor, franja horaria y comunidad.
- El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
- Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
- El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
- Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna
- El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
- Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto
- Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
- El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026