Claves de la huelga de maquinistas: por qué se convoca, qué trenes se ven afectados y servicios mínimos

La huelga de maquinistas vuelve a tensar el sistema ferroviario en España en pleno foco sobre la seguridad, la fiabilidad del servicio y los retrasos acumulados. Los paros están convocados para los días 9, 10 y 11 de febrero, durante toda la jornada (de 00:00 a 23:59). El impacto se nota especialmente en Cercanías y en los corredores de Alta Velocidad, en un momento de alta sensibilidad social tras los últimos accidentes.

¿Por qué se convoca la huelga de maquinistas?

Los sindicatos, con SEMAF a la cabeza y con el apoyo de CCOO y UGT, sitúan la seguridad ferroviaria como eje central. Reclaman más inversión en mantenimiento, revisión de protocolos y un cambio "estructural" que eleve los estándares del sector.

El contexto pesa. El Gobierno ha aprobado medidas urgentes de apoyo a víctimas y familiares tras los siniestros de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que reabrieron el debate sobre infraestructura, prevención y respuesta ante emergencias.

Qué trenes se ven afectados

La convocatoria afecta a Renfe en sus distintos servicios (AVE/Avlo, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) y se extiende al conjunto del sector en distintos grados. También hay paro en parte de la cadena ferroviaria (incluida la circulación de mercancías), y hay operadores privados con actividad condicionada por la disponibilidad de personal de conducción.

En paralelo, el gestor de infraestructuras (Adif) también opera bajo un esquema de mínimos en tareas clave de mantenimiento para evitar que la huelga comprometa la seguridad y regularidad de la circulación.

Servicios mínimos oficiales

El Ministerio de Transportes fija los mínimos de referencia para el ámbito estatal:

Cercanías : el 75% en hora punta y 50% el resto del día.

: el en hora punta y el resto del día. Media Distancia : un 65% de los servicios habituales.

: un de los servicios habituales. Alta Velocidad y Larga Distancia : 73% .

: . Mercancías: 21% de lo programado.

En Catalunya (Rodalies y regionales íntegros en la comunidad) y en el País Vasco (Cercanías de ancho ibérico y métrico) la competencia de mínimos es autonómica, con porcentajes propios.

Qué hacer si hay un billete comprado

Renfe ha habilitado la anulación o el cambio sin coste por sus canales de venta para quienes no quieran viajar o tengan su tren afectado. Antes de desplazarse a la estación, conviene comprobar el estado del servicio en la app/web del operador y revisar comunicaciones (SMS o email si el billete está asociado).

La negociación sigue abierta y puede haber ajustes operativos durante las tres jornadas. Con mínimos, la circulación se mantiene, pero la experiencia puede variar por corredor, franja horaria y comunidad.