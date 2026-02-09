El fondo Greystar y la promotora Vía Célere encargan la venta de 2.100 viviendas en alquiler por más de 600 millones

El fondo norteamericano Greystar y la promotora Vía Célere han decidido poner a la venta la totalidad de su cartera de viviendas en alquiler en España, que suma alrededor de 2.100 inmuebles, recientemente construidos, durante los últimos tres años. El asesor del proceso que ha arrancado esta misma semana es la consultora JLL y la valoración de la cartera podría rondar los 600-700 millones de euros, según confirman más de tres fuentes del mercado inmobiliario a EL PERIÓDICO.

Vía Célere comenzó en 2021 a desarrollar una gran cartera de viviendas 'build to rent', que en la jerga son casas que se construyen desde cero exclusivamente para destinarse al alquiler. El objetivo inicial era levantar unas 2.431, con un valor de mercado final estimado de entre 450 y 500 millones de euros, ubicadas en grandes focos de demanda residencial: Madrid (997), Valencia (533), Sevilla (419), Málaga (323) y Barakaldo (159).

Dos años más tarde, en 2023, dentro de su plan de desinversiones, Vía Célere traspasó el 55% de esta plataforma que finalmente alcanzó las 2.425 viviendas a Greystar, que cerró esta inversión a través de su fondo discrecional paneuropeo GEPE I, que lidera ahora la operación. La previsión era que se completase la construcción de todas las promociones entre 2023 y 2025 y fuesen explotadas a través de la marca comercial de la gestora estadounidense, Be Casa, en concreto Be Casa Essential.

En los años sucesivos, se fue variando el perímetro del portfolio, que en 2024 se fijó en 2.010 pisos, después de que el Ayuntamiento de Valencia activase su derecho de tanteo sobre una promoción de 131 inmuebles por la que pagó más de 20 millones de euros y otras 234 que se retiraron del acuerdo también en la capital de la Comunidad Valencia, seguramente para evitar que una vez más el Consistorio activase la adquisición forzada. Este periódico se ha puesto en contacto con Greystar, Vía Célere y JLL, que al cierre de la presente edición no han querido hacer comentarios a la información.

Se dispara el número de carteras de vivienda en alquiler a la venta

En los últimos meses, han coincidido en el mercado numerosos procesos de venta de grandes carteras de pisos en alquiler. Tal y como recopiló EL PERIÓDICO el pasado mes de octubre, hay procesos en marcha que involucran a 30.000 viviendas, cuyo valor de mercado ascendería a 5.000 millones de euros, aunque alguno de estos procesos ha registrado avances, mientras se han sumado otros nuevos, como es el caso del Greystar.

Es el caso de la venta de Fidere, socimi propiedad del fondo Blackstone que suma 5.400 pisos, por los que ya ha recibido ofertas que superan los 1.000 millones de euros, según publicaron varios medios. Por otro lado, la gestora CBRE Investment Management está en negociaciones para ganar peso en el capital de Nestar, uno de los mayores caseros del país, titular de alrededor de 9.000 inmuebles. Fondos como Cerberus también pusieron el cartel de 'se vende' a sus porfolios, en su caso un gran lote de 4.000 pisos granulares aglutinados en la socimi Macc 1x1, la mayoría en Madrid.

Noticias relacionadas

Hasta donde ha podido confirmar este medio, la promotora Culmia sigue negociando el traspaso de 1.743 viviendas procedentes de planes de colaboración público-privada a MEAG, en la que podría ser la primera gran transacción de un fondo de infraestructuras en el mercado residencial, y la gestora Ares Management está pendiente de recapitalizar su portfolio de más de 2.000 viviendas en la capital —incluidas en el perímetro de Avalon Properties— de la mano del fondo de pensiones de los sanitarios de Ontario HOOPP, todo mientras decide que hace con otras 5.000 construidas en derecho de superficie con la administración pública.