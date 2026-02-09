Escribano (EM&E) y GMV firman un acuerdo para colaborar en el desarrollo de los obuses recurridos por Santa Bárbara

Las compañías españolas Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y GMV han firmado un acuerdo de colaboración estratégica para unir sus capacidades industriales y tecnológicas en el desarrollo de los Programas Especiales de Modernización (PEM) para el suministro de Sistemas de Artillería Autopropulsada sobre Ruedas y Cadenas (ATP), el programa de nacionalización del Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM) y la munición asociada, así como futuros proyectos en materia de sistemas de armas y municiones.

Los créditos al 0% de interés que alcanzan los 3.000 millones de euros para el desarrollo de los obuses sobre ruedas y cadenas están recurridos ante el Tribunal Supremo por Santa Bárbara-General Dynamics alegando que el Gobierno concedió estos préstamos "sin concurrencia ni publicidad" a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y EM&E. El contrato asciende a 7.240 millones de euros.

Por su parte, el SILAM es un lanzacohetes en el que participa EM&E junto a la filial española de la alemana Rheinmetall y en el que también se utilizaba tecnología de la compañía israelí Elbit Systems, en una licitación de casi 700 millones en 2023. Este programa fue anulado por el bloqueo a la compra de armas a Israel aprobada por el Gobierno en septiembre, aunque en diciembre tanto la Rheinmetall como la industrial madrileña presentaron al Ministerio de Defensa una alternativa nacional.

De este modo, presentaron una propuesta estructurada por fases para el desarrollo de un sistema de artillería lanzacohetes que está concebido desde su origen “como un programa íntegramente nacional” y que contempla la entrega de lanzadores operativos y de pruebas, así como de vehículos de municionamiento, reconocimiento y puesto de mando, junto con el desarrollo y la calificación de cohetes de entrenamiento y guiados.

Tecnología de GMV

La alianza entre las dos compañías madrileñas, sellada el pasado mes de enero, integra soluciones software y hardware de GMV. En el proyecto de los ATP, la empresa que lidera Mónica Martínez aportará su última tecnología en sistemas de dirección y control de tiro, así como sus capacidades para la integración con el sistema de mando y control nacional de artillería (TALOS). En el caso del SILAM, también se responsabilizará del sistema de dirección y control de tiro del lanzador, así como del módulo de navegación para cohetes guiados. Este acuerdo llega en plena negociación entre Indra y la Sepi para desatascar la integración de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en el perímetro de la compañía cotizada.

Esta unión de capacidades entre EM&E y GMV permitirá optimizar la digitalización de las plataformas de artillería, asegurando que tanto el futuro sistema ATP como el lanzacohetes SILAM cuenten con tecnología puntera diseñada y mantenida íntegramente en España. "Ambas empresas garantizan, así, no solo la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas, sino también la seguridad de suministro y el control total sobre los sistemas críticos, evitando la dependencia externa", remarca un comunicacdo de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

En palabras de Javier Escribano, presidente de EM&E: "Programas tan ambiciosos como el ATP o el SILAM exigen la unión de las mejores capacidades nacionales. Con esta alianza, sumamos la excelencia tecnológica de GMV a nuestra capacidad productiva para asegurar el éxito de la artillería del futuro".

Por su parte, Manuel Pérez Cortés, director general de Defensa y Seguridad de GMV, ha asegurado que: "Este acuerdo con EM&E Group refuerza el compromiso de GMV con el desarrollo de capacidades críticas de defensa, aportando soluciones avanzadas de mando y control, navegación y dirección de tiro, que aseguran la autonomía operativa y la soberanía tecnológica de los sistemas de artillería".