La petición de Domingo García, jubilado con más de 40 años cotizados, a Elma Saiz: “¿Podré cobrar este mes mi pensión completa?”

La Asociación ASJUBI 40 lleva años reclamando un cambio en el sistema de pensiones que, según defienden, perjudica de forma directa a miles de jubilados en España. El colectivo agrupa a personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social y que, pese a ello, sufren recortes mensuales en sus pensiones debido a los coeficientes reductores aplicados en el momento de su jubilación.

Su principal objetivo es claro: acabar con lo que consideran una discriminación injusta hacia quienes más han contribuido al sistema. Como por ejemplo, los coeficientes reductores que se aplican a quienes se jubilan anticipadamente, incluso cuando han superado con creces los años exigidos para cobrar el 100 % de su pensión.

Domingo García lo expresa con claridad: “Si yo estuviese acreditado en las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros, le preguntaría por este tema cada semana, todas las semanas”.

La reclamación de Domingo García

Domingo García denuncia que, pese a haber dedicado más de 40 años de cotización a la Seguridad Social, miles de pensionistas siguen sufriendo recortes injustos por los coeficientes reductores aplicados en el momento de su jubilación anticipada.

La indignación no es nueva, pero sí cada vez más visible. El Congreso ya aprobó una moción para eliminar estas penalizaciones, y que el Gobierno votó a favor. Sin embargo, meses después, la medida sigue sin aplicarse de forma definitiva.

“¿Qué les impide ahora convertirlo ya en ley?”, pregunta García, que exige al Ejecutivo coherencia con su voto y compromiso con una causa que afecta a decenas de miles de jubilados con largas carreras de cotización.

Durante su intervención, García se dirige directamente a la ministra Elma Saiz, no solo como responsable de Seguridad Social, sino también como portavoz del Gobierno. Le recuerda que la moción para eliminar estos recortes fue aprobada en el Congreso con mayoría suficiente. No falta respaldo, insiste. Falta voluntad política.

“Usted y todo el Gobierno votaron a favor”, dice, y subraya que la excusa de los plazos ya no vale. Si hay mecanismos para sacar adelante medidas sociales urgentes sin pasar por un proceso largo, la solución para los jubilados con carreras de cotización de más de 40 años debería entrar por esa vía.

Domingo García se pregunta si este mes, por fin, podrá cobrar su pensión completa, tras años de recortes. Pero no lanza este mensaje solo por él, sino por todos los compañeros de ASJUBI40 que siguen afectados. “No aceptamos más excusas. Señora ministra, esto es urgente. Solución. Ya”.

¿Cuáles son los coeficientes reductores y cómo se calculan?

Los coeficientes reductores de la jubilación son los porcentajes que reducen la cuantía de la pensión cuando una persona se jubila antes de alcanzar la edad legal ordinaria Se aplican exclusivamente en los casos de jubilación anticipada y desde la última reforma afectan directamente a la pensión inicial y se calculan por meses de adelanto no por años

El funcionamiento de los coeficientes se basa en dos factores clave el número de meses que se adelanta la jubilación respecto a la edad legal y el total de años cotizados a lo largo de la vida laboral. Cuantos más meses se anticipe la jubilación y menos años se haya cotizado mayor será el recorte aplicado

En la jubilación anticipada voluntaria que exige al menos 35 años cotizados los recortes pueden situarse aproximadamente entre un 3 por ciento y más del 20 %. Por ejemplo adelantar la jubilación 24 meses con una carrera de cotización media puede suponer una reducción cercana al 22 % mientras que adelantarla solo 12 meses con más de 44 años cotizados puede implicar un recorte de entre el 5 y el 7 por ciento.

En la jubilación anticipada involuntaria los coeficientes son algo más favorables aunque el adelanto es mayor En estos casos los recortes pueden oscilar aproximadamente entre un 12 por ciento y un 30 por ciento dependiendo de los meses de anticipo y de los años cotizados.

El cálculo se realiza partiendo de la pensión teórica que corresponde según la base reguladora y los años cotizados A partir de ahí se identifica la edad legal de jubilación el número exacto de meses de anticipo y el tramo de cotización correspondiente y se aplica el coeficiente reductor mensual fijado en las tablas oficiales de la Seguridad Social El resultado es una pensión definitiva reducida de forma permanente ya que el recorte se mantiene durante toda la vida.