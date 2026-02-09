La Cecot renueva su acuerdo con BBVA para facilitar el crédito a las pymes catalanas

La patronal Cecot y el banco BBVA prorrogan el acuerdo que mantienen desde el año pasado para tratar de facilitar el crédito a las pymes catalanas. En concreto, la meta es "mejorar el acceso a crédito e impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas catalanas", según apuntan ambas organizaciones en un comunicado. A la práctica, esto significa que la entidad financiera presidida por Carlos Torres Vila siga formando parte de la Oficina de Finançament de la Cecot, cuyo objetivo es, precisamente, reforzar la competitividad empresarial de sus asociados.

La prolongación del acuerdo la han escenificado este lunes el presidente de la patronal, Xavier Panés; uno de los miembros de su comité ejecutivo, Xavier Queralt; su secretario general, Oriol Alba; y su director de márketing y ventas, Jordi Pérez; así como el director territorial de BBVA en Catalunya, José Ballester; el director regional del banco en Catalunya, Francisco Pla; y la recién nombrada directora de la zona del Vallès Occidental, Nuria Labrador, puesto que Cecot tiene su sede en Terrassa.

"Con este entendimiento, las dos entidades apuestan por una colaboración a largo plazo centrada en la financiación de las pymes y el refuerzo de su tejido empresarial", se explaya el comunicado. "De este modo, consolidan una alianza clave para el futuro del ecosistema corporativo catalán", agregan.

"En Catalunya, cerca del 90% de las empresas son pymes, muchas de ellas de carácter familiar, y generan más del 75% de la ocupación", ha introducido Ballester, del BBVA, en este acto. "Cecot ejerce un papel muy relevante en el apoyo de este segmento empresarial, motor clave del progreso económico, de crecimiento sostenible y de la innovación", ha proseguido el directivo de este banco que, hasta hace pocos meses, pugnaba por comprar al Banc Sabadell.

Según recuerdan desde la entidad, BBVA tiene servicios para emprendedores en funcionamiento como la puesta en marcha de una empresa en cuestión de días de forma gratuita, asumir los gastos de los trámites legales y administrativos más complejos relacionados con esta operación o la existencia determinados productos financieros adaptados a empresarios con sociedades pequeñas.

"Sabemos que la actividad empresarial de hoy se desarrolla en un entorno de incertidumbre donde se necesita información, criterio y herramientas para tomar decisiones sólidas", ha concluido Panés, presidente de Cecot. "Disponer de alianzas robustas como la que mantenemos con BBVA es fundamental: su participación en la Oficina de Finançament nos permite reforzar esta mirada larga, facilitar recursos y dar respuesta a proyectos que necesitan estabilidad e impulso para crecer".