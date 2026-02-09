Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EpsteinHuelga RenfeViviendaPeste porcinaRafa YusteEl tiempoKeir StarmerGabriel RufiánElecciones AragónVídeo Bad BunnyEncuestas Castilla LeónPedagogo
instagramlinkedin

Discriminación a Hamid

Catalunya multa con 10.001 euros a una inmobiliaria por racismo en el acceso al alquiler

La agencia no dio cita a Hamid para visitar un piso de alquiler en Mataró que sí pudo ver un compañero de trabajo

Hamid, junto a los abogados del Observatorio Desca

Hamid, junto a los abogados del Observatorio Desca / OBSERVATORIO DESCA

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Generalitat de Catalunya ha impuesto una sanción pionera de 10.001 euros a una agencia inmobiliaria por un caso de racismo en el acceso al alquiler, del que fue víctima un vecino de Mataró (Barcelona) de nacionalidad marroquí. Así lo ha anunciado este lunes el Observatorio Desca, la entidad social que ha acompañado a la víctima, Hamid, en el proceso de denuncia de esta discriminación.

Hamid había denunciado hasta a trece agencias inmobiliarias con la misma acusación: no quererle arrendar un inmueble por su origen, a pesar de cumplir con los requisitos. La mayoría de estas denuncias se archivaron después de diversos trámites burocráticos de las administraciones públicas.

Sin embargo, gracias al acompañamiento del Observatorio Desca, la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND) de la Generalitat abrió finalmente en septiembre de 2025 los primeros expedientes administrativos sancionadores contra casos de racismo inmobiliario producidos de forma encubierta por parte de agencias inmobiliarias.

En el caso que finalmente ha acabado en sanción, Hamid pidió información de un piso a principios de 2024 y la respuesta de la agencia inmobiliaria fue que ya estaba alquilado, un día y medio después de haber hecho la solicitud para ir a verlo. Entonces, le pidió a un compañero de trabajo que hiciera la misma solicitud y, en este caso, la inmobiliaria le dijo que el piso seguía disponible, le detalló los requisitos económicos necesarios para poder alquilar la vivienda y concertó una visita al inmueble. A la visita acudió Hamid para recibir una explicación sobre el trato desfavorable, preguntando si se debía a que los propietarios no querían personas de origen marroquí.

La resolución de la Generalitat reconoce que los hechos denunciados consisten en un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por motivos étnicorraciales o por origen. Como resultado, la OITND ha sancionado con una multa de 10.001 euros a la agencia inmobiliaria, además de establecer la prohibición de recibir ayudas y subvenciones públicas, así como de contratar con la Administración de la Generalitat durante un año.

Noticias relacionadas

Las entidades sociales han valorado la decisión de la Generalitat por considerarla "un primer paso para reparar el daño sufrido por Hamid y poner fin a la impunidad del racismo inmobiliario".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
  2. Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
  3. El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
  4. Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna
  5. El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
  6. Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo: Cuentas pendientes’ baja del doble dígito, aunque lidera en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
  7. Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto
  8. Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats

El Gobierno lanza un plan para situar a la gastronomía como un activo estratégico a nivel internacional

El Gobierno lanza un plan para situar a la gastronomía como un activo estratégico a nivel internacional

Mbappé explota contra los árbitros en Valencia: "Imbécil", "los árbitros son unos payasos"...

Mbappé explota contra los árbitros en Valencia: "Imbécil", "los árbitros son unos payasos"...

Los Comuns inician contactos con el Govern por los presupuestos

Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027

Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027

La guerra de Mercedes

La guerra de Mercedes

Huelga maquinistas | Renfe advierte del riesgo de incidencias este martes para recuperar el servicio tras la huelga de maquinistas

Huelga maquinistas | Renfe advierte del riesgo de incidencias este martes para recuperar el servicio tras la huelga de maquinistas

Catalunya multa con 10.001 euros a una inmobiliaria por racismo en el acceso al alquiler

Catalunya multa con 10.001 euros a una inmobiliaria por racismo en el acceso al alquiler

Waka Sabadell tendrá que cerrar en abril: el Ayuntamiento de Sant Quirze no le renovará la licencia

Waka Sabadell tendrá que cerrar en abril: el Ayuntamiento de Sant Quirze no le renovará la licencia