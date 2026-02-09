La economía catalana creció un 2,7% en 2025 alimentada por el incipiente 'boom' de nuevas obras

La economía catalana cerró el año 2025 con un crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB) del 2,7%. El incipiente 'boom' que está experimentando el sector de la construcción, alimentado por las promesas de obra pública y la incesante demanda del sector privado, sumado al efecto rebote que ha vivido la agricultura, que deja atrás la mala racha de la sequía, han empujado la actividad. Catalunya registró el pasado ejercicio una expansión una décima menos que la española y más de un punto por encima de la media europea.

Idescat ha publicado este lunes sus datos macroeconómicos referentes al cierre del ejercicio de 2025. Los mismos marcan que la evolución de la economía catalana es positiva, crece claramente por encima que los vecinos europeos y a un ritmo prácticamente idéntico que el conjunto de España. La velocidad de crucero en la que está instalada la actividad de las compañías catalanas baja, no obstante, una marcha respecto a la registrada un año antes. En 2024, el crecimiento del PIB fue del 3,6%. Dicha moderación del crecimiento es compartida con el conjunto de España.

Evolución del PIB catalán

Los datos preliminares publicados este lunes por Idescat mejoran las previsiones en su día estimadas por la Generalitat. La conselleria de Economia proyectaba que el PIB catalán aumentaría en un 2,5% y finalmente el alza ha sido dos décimas superior. Para este ejercicio 2026, las previsiones oficiales ahondan en esa paulatina desaceleración del crecimiento, con un cálculo del 2,1%.

El cierre del ejercicio ha sido mejor de lo que esperaba la Generalitat, pero peor de lo que pronosticaban algunos gabinetes de estudios del sector privado. La Cambra de Comerç, por ejemplo, pronosticó un crecimiento para 2025 del 2,9%, dos décimas más de lo que realmente se ha registrado, y para este curso pronostica un 2,4%.

Por su parte, BBVA Research proyectó un avance del PIB del 3,1%, cuatro décimas por encima de lo que ha acabado sucediendo. Los analistas de la entidad bancaria también esperaban que la economía catalana creciera más que la española, una décima más concretamente, y se ha quedado una décima por debajo.

Décima arriba, décima abajo, el consenso para este 2026 es que la economía seguirá creciendo a un ritmo ostensiblemente superior al del resto de países vecinos. Y ello se traducirá en más puestos de trabajo, en tanto que el consumo interno está siendo motor y a la vez consecuencia del avance del PIB. La Generalitat estima que la tasa de paro cierre este año en una cifra cercana al 8,2%, dos décimas por debajo de las actuales. El BBVA, más optimista, aventura que caerá por debajo del 8%, algo que desde el 2007 no sucedía.

Los servicios y la industria menguan

Todos los sectores registraron crecimientos de su actividad, si bien la construcción y la agricultura registraron mejores números que el año anterior, mientras que los servicios y la industria bajaron una marcha respecto a 2024.

Las promesas de obra pública para tratar de paliar la crisis habitacional que vive una parte no menor de la ciudadanía empiezan a coger cuerpo y ello está empujando fuertemente la actividad en el sector de la construcción. No en vano, el PIB de dicho gremio creció un 5,3% respecto al año anterior. Parte de esa expansión se explica por el aumento de licitaciones desde el sector público, que en 2025 alcanzaron los 4.000 millones de euros, un 17,4% más que un año antes, según el Informe de Licitació de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC).

El sector primario también ha crecido notablemente, si bien su peso en el conjunto de la economía es sustancialmente menor que el resto de ramas de actividad. Los agricultores, ganaderos y pescadores dejan atrás un 2024 marcado por la sequía y ello se ha visualizado en la evolución de sus actividad. La misma creció un 7,2% y si no lo hizo más fue por las nuevas crisis que se desataron a finales de año, especialmente circunscritas al sector ganadero, como la peste porcina africana (PPA) de los cerdos, la gripe aviar y la dermatosis nodular contagiosa (DNC) de las vacas.

La actividad industrial creció un 1,8%, 2,1 puntos menos que en 2024 (3,9%). Este avance se explica sobre todo por el impulso de la industria farmacéutica, la fabricación de bebidas, el suministro de energía y la producción de vehículos de motor.

Noticias relacionadas

En los servicios, el valor añadido aumentó un 3,0%, 1,1 puntos por debajo del año anterior. Por ramas de actividad, destacaron especialmente la aportación de la hostelería y la restauración, la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, las actividades jurídicas y otras actividades profesionales, científicas y técnicas.