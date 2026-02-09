La catalana WtEnergy cierra una ronda de 10 millones para su tecnología de transformación de residuos en un gas renovable

Waste to Energy Advanced Solutions (WtEnergy) está lista para "dar el siguiente salto". Y ha decidido volver a acudir al capital riesgo para conseguir el dinero que les ayude a ejecutarlo. Esta empresa con sede en Barcelona ha cerrado una ronda de financiación de 10 millones de euros que pretende aprovechar para terminar la cartera de proyectos en curso, mejorar sus plantas de gasificación, ampliar su plantilla o expandirse por Europa, además de encontrar y desarrollar nuevas aplicaciones del Syngas, la materia central en su compañía.

Se trata de una empresa fundada en 2017 por Andrés Ponce, un experto mundial –subraya Cemex Ventures, uno de sus primeros socios capitalistas– en Procesos de Conversión Termoquímica Avanzados (ATCP), cuya idea era desarrrollar un sistema fácil de instalar en una fábrica y que convirtiera sus residuos en un gas renovable. Eso es, en resumidas cuentas, WtEnergy: plantas modulares de entre 5 y 50 megavatios como mucho, que se integran directamente en instalaciones industriales y que transforman sus desechos orgánicos, no reciclables o la biomasa en Syngas.

Este es un "gas renovable capaz de sustituir combustibles fósiles en procesos industriales intensivos en energía" y que "también puede ser procesado para producir hidrógeno, metanol y combustible de aviación sostenible", repasan desde la compañía. Para dar con él, esta 'startup' ha desarrollado su propia tecnología de gasificación, un invento que está especialmente pensado para cementeras y empresas papeleras o del universo químico, entre otros sectores "clave para la descarbonización industrial".

Proyectos en despliegue

La compañía está desplegando "proyectos pioneros en operación y en fase avanzada de desarrollo" sobre algunas de ellas, con el fin de demostrar la viabilidad de su propuesta. WtEnergy no da nombres, pero que tenga a la cementera Cemex o a la constructora Copisa entre sus socios, da algunas pistas en este sentido.

Ahora, la empresa incorpora también a su accionariado a Suma Capital (fondo que ha liderado la ronda) y a Shell Ventures, quienes, junto a Cemex Ventures, aportan estos nuevos 10 millones de euros a sus arcas. "Estamos deseando acompañar a Waste to Energy Advanced Solutions en esta nueva etapa de crecimiento", valora Natalia Ruiz, socia de la primera firma, en un comunicado. "Su tecnología, el equipo y la tracción industrial que ya ha demostrado encajan plenamente con nuestra estrategia de inversión en soluciones tecnológicas con tracción probada y potencial de escalado que permiten avanzar hacia un modelo industrial más eficiente y bajo en carbono", resuelven.

La operación –completa Ponce, fundador y consejero delegado de WtEnergy– "supone un hito clave". Les permite, dice, "acelerar el despliegue" de su tecnología "a escala industrial" y "ayudar" a sus clientes "a recuperar energía de sus residuos, convirtiéndolos en una fuente competitiva de energía renovable y de nuevas moléculas bajas en carbono". "Contar con socios como Shell Ventures, Cemex Ventures y Suma Capital refuerza nuestra visión y nos impulsa a dar el siguiente salto en nuestro crecimiento", remata.