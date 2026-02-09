El BEI inyectó 1.500 millones en la red ferroviaria española en 2025

Rodalies y Adif recibieron el mayor grueso de financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) al cierre del 2025. La presidenta del organismo europeo público, Nadia Calviño, ha informado este lunes que el brazo inversor de Europa cerró el último ejercicio con un récord histórico de inversión anual: 100.000 millones de euros en financiación dentro del conjunto de la Unión Europea y a escala global. Aunque España ha sobresalido como el país más beneficiado por el organismo, con 13.800 millones en financiación, solo 1.500 millones —el 10,9%— se destinaron hacia el transporte ferroviario del país. Calviño, que preside el BEI desde 2024, no ha descartado el despliegue de más ayudas destinadas al ferrocarril español aunque ha hecho hincapié en que la inversión en la red es habitual y parte del "ciclo de red de transportes".

En términos más precisos, el sector del ferrocarril representó uno de cada diez euros que la entidad pública europea invirtió en España en 2025. Las cifras del último año llegan en medio de una crisis aguda que atraviesa el sector y en medio de la primera jornada de una huelga de transportes que amenaza con paralizar a la red. Además, la cuestión de la financiación llega mientras la línea que conecta a Madrid y Andalucía sigue colapsada tras el trágico siniestro en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) hace tres semanas. El BEI es financiada por los Veintisiete.

Los mayores receptores de estas ayudas han sido Rodalies y Adif, el gestor ferroviario. En términos más precisos, el BEI ha desembolsado un importe de 250 millones que se destinaron hacia la renovación de la flota de Rodalies. Este primer tramo —que representa el 50% de un préstamo total de 500 millones— se destinó a la adquisición de 101 trenes eléctricos nuevos dentro de la línea de Cercanías y Media Distancia en Catalunya, equivalente al 33 de la financiación. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) fue el segundo mayor receptor, tras recibir 350 millones —el 23% del total— destinados hacia la mejora y modernización de la red convencional y Alta Velocidad. Además, unos 324 millones de euros se destinaron a línea de AVE Burgos-Vitoria, el primer tramo dentro de un crédito total de 1.700 millones.

Málaga también ha recibido una parte. El metro de Málaga, por su parte, recibió 150 millones para la extensión de la Línea 2 hasta el Hospital Civil, un importe que representa el 10% de la financiación. Por último, la Estación Barcelona-Sants recibió 115 millones de financiación, un 8% del total, para la ampliación y modernización del corazón ferroviario de la ciudad.

Inversión en la red eléctrica tras el apagón

En el último año, el Grupo BEI reforzó su financiación en las redes eléctricas, el almacenamiento y la sostenibilidad a través de operaciones con Redeia y Iberdrola. "En toda Europa, y también en España, el BEI se ha consolidado como el banco de energía", ha subrayado la presidenta este lunes en la sede del Parlamento Europeo en España. La inversión en la red eléctrica concentró un grueso importante de la inversión, con 1.900 millones de euros para apuntalar la interconexión eléctrica de España con el resto de Europa al 5% y acercar al país del 15% que fija la Unión Europea.

Año récord en inversión en la Defensa y la vivienda

El BEI también ha vivido un año histórico en cuanto a la inversión en el ámbito de Defensa y la seguridad europea, en un año que Calviño ha calificado como "un momento en que el orden mundial entra en una nueva fase". En concreto, el brazo inversor desembolsó un récord de 500 millones destinados al sector. Entre ellos, el BEI, a través del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), participa en el fondo de Defensa de Nazca Capital, con un a contribución de hasta 400 millones de euros. El grupo también firmó un acuerdo de financiación vinculada a un nuevo centro de investigación de Indra.

La inversión en la vivienda también alcanzó un hito récord. El BEI duplicó su inversión la vivienda asequible, con cerca de 2.000 millones de euros destinados a la promoción de la vivienda asequible y la rehabilitación sostenible en España. Además, la presidenta también ha anunciado la inversión en el megafondo español, Seaya, con el objetivo de capitalización de 1.000 millones de euros, con el fin de apoyar más scale-ups europeas.