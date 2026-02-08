Los talleres mecánicos alertan de que cerca del 30% de los coches no llevan la ITV al día y de que el parque está “envejecido”

Los talleres mecánicos de las comarcas gerundenses advierten de que el 27% de los vehículos que circulan por las carreteras de la demarcación no llevan la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) al día. El presidente de la patronal de los talleres Corve, Jordi Solà, señala que el problema va ligado a un parque automovilístico “envejecido”, lo que hace que muchos propietarios no quieran reparar las deficiencias de su coche “porque el coste les parece desproporcionado”. De hecho, Solà advierte de que en los últimos años el parque gerundense se ha alejado aún más de los objetivos europeos por el coste de los vehículos y revela que actualmente la media de edad de los coches de la demarcación está en quince años, cinco más que la que figuraba antes de la pandemia.

Casi tres de cada diez vehículos gerundenses no tienen la ITV en vigor. Son datos de la patronal de talleres mecánicos de las comarcas gerundenses Corve, que alerta de los riesgos que esto supone, no tanto por la sanción a la que se expone el propietario del automóvil, sino por la seguridad de las personas. El motivo por el que muchos conductores no acaban yendo a pasar la inspección no es el coste, que ronda los 50 euros para un vehículo habitual, sino las reparaciones que puede verse obligado a hacer para que le den el visto bueno.

En este sentido, el presidente de Corve, Jordi Solà, explica que muchos talleres optan por ofrecer al propietario del vehículo ir a pasar la revisión y que sea allí donde les indiquen qué desperfectos hay que arreglar, de manera que en el taller se haga “lo imprescindible” para pasar la revisión.

Solà explica que el principal problema de que casi el 30% de los automóviles gerundenses no tengan al día la ITV es, básicamente, el envejecimiento del parque en las comarcas gerundenses, una circunstancia que también se reproduce en otras demarcaciones.

“Estamos rozando los 15 años de media cuando antes de la pandemia estábamos en 10 años, eso sin hablar de los objetivos que tiene Europa de electrificación del parque”, remarca Solà, que reconoce que, aunque se está “muy lejos” de las previsiones, es cierto que ha aumentado el número de coches eléctricos e híbridos.

Vacaciones y averías

Uno de los principales problemas llega durante la época de vacaciones. Desde los Mossos d’Esquadra explican que cerca del 40% de los vehículos averiados en las carreteras gerundenses durante esta época son extranjeros. En este aspecto, el jefe de Tráfico de la Región Policial de Tráfico en Girona, Joan Costa, explica que el problema es que no se puede controlar el estado de los vehículos, muchos de los cuales llevan muchos kilómetros porque vienen del norte de Europa.

Una de las preocupaciones son las autocaravanas, ya que es un tipo de vehículo que está parado durante muchas semanas seguidas y sin mantenimiento. Esto hace que puedan “sufrir más” cuando tienen que realizar largos trayectos durante una época concreta.

Solà explica que las averías más habituales son los neumáticos que están degradados y que acaban explotando, pero también averías por no acudir al taller a realizar las revisiones pertinentes del vehículo, lo que acaba, en ocasiones, con el incendio del vehículo. “El problema es que una falta de mantenimiento acaba generando una avería mucho más importante”, subraya.